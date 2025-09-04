Trzylatek przeżył tragedię w Lizbonie. Nie chce opuścić policjanta

Trzyletni chłopiec z Niemiec stracił w wypadku lizbońskiej kolejki ojca. Jego matka została ciężko ranna. Dziecko uratował policjant, którego dziecko, mimo interwencji lekarzy, nie chce opuścić. Portugalskie media przytaczają relacje świadków, które opisują tragedię. - Usłyszeliśmy huk i kolejka zaczęła spadać - mówi jedna z kobiet.

W wypadku kolejki zginęło 17 osób. Wśród nich jest turysta z Niemiec, który podróżował pojazdem z żoną i trzyletnim synem. Kobieta trafiła do szpitala w stanie ciężkim, natomiast dziecko uratował policjant, który wyciągnął je spod gruzów.

CNN Portugal informuje, że po wydobyciu trzylatka policjant przetransportował je do szpitala, jednak straumatyzowany chłopiec nie chciał go opuścić, mimo zapewnionej przez lekarzy opieki.

Portugalskie media dodają, że policjant pracuje w wydziale śledczym komendy w Lizbonie. Był jednym z pierwszych mundurowych, który dotarli na miejsce tragedii. Zapewniono mu wsparcie psychologiczne.

Wypadek kolejki w Lizbonie. "Było słychać huk"

CNN Portugal przytoczyło także wypowiedzi świadków zdarzenia. Mężczyzna, który mieszka w pobliżu miejsca tragedii opowiada, że wczoraj nie skorzystał z kolejki, ponieważ jego wnuk bał się jazdy pojazdem. "Nie podobało mu się" - relacjonuje.

Inni świadkowe mówią z kolei, że problemy dało się zauważyć chwilę przed wypadkiem. "Usłyszeliśmy huk i nagle druga kolejka zaczęła spadać" - mówią świadkowie.

Pierwszą potwierdzoną ofiarą był motorniczy rozbitego pojazdu - 40-letni Andre Marquez. O śmierci mężczyzny poinformował w mediach społecznościowych związek zawodowy pracowników transportu SITRA.

"Składamy najgłębsze i najszczersze kondolencje całej rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom Andre Marqueza, który zmarł w tragicznym wypadku kolejki liniowo terenowej w Lizbonie" - napisano w komunikacie.

Tragedia w Lizbonie. Wielu rannych. Rząd ogłosił żałobę

Do tragedii doszło w środę po godz. 18 w Lizbonie. Z doniesień medialnych wynika, że kolejka miała wypaść z szyn, a następnie uderzyć w budynek.

W wypadku zginęło dotychczas 17 osób, 21 zostało rannych. Konsul RP w Lizbonie Rafał Budyta przekazał, że nie otrzymał informacji, czy wśród poszkodowanych są Polacy. Rząd Portugalii ogłosił czwartek dniem żałoby narodowej.

