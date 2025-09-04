Szymon Szynkowski vel Sęk w programie "Gość Wydarzeń"

Podczas czwartkowego wydania programu "Gościa Wydarzeń" Piotr Witwicki porozmawia z posłem Prawa i Sprawiedliwości Szymonem Szynkowskim vel Sęk. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsacie News, Wydarzeniach24 oraz na polsatnews.pl i interia.pl.

W drugiej części programu Piotr Witwicki porozmawia także z Adamem Eberhardtem - wicedyrektorem Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

aas / mjo / polsatnews.pl
