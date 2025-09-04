Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej 46 proc. ankietowanych nie popiera obecnego rządu. Przyjazny stosunek wykazało natomiast 30 proc. W porównaniu z poprzednim badaniem to spadek o dwa punkty procentowe.

Według sondażu przeprowadzonego przez CBOS wynika, że w sierpniu rząd popierało 30 proc. Polaków, natomiast 46 proc., było mu przeciwnych.

Jednocześnie 32 proc. ankietowanych jest zadowolonych, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Niezadowolonych z tego powodu było 58 proc. osób.

Centrum Badania Opinii Społecznej zauważa, że w sierpniu odnotowano spadek zwolenników rządu o 2 punkty procentowe. W ciągu trzech ostatnich miesięcy - od maja do lipca 2025 roku - poparcie utrzymywało się na poziomie 32 proc.

W lipcu odsetek zdeklarowanych przeciwników zespołu Donalda Tuska osiągnął najwyższy poziom od czasu jego powstania (48 proc.), obecnie jest ich o 2 punkty procentowe mniej (46 proc.).

Czy Polacy popierają Tuska? Najnowszy sondaż

Zmianom tym towarzyszy zwiększenie udziału osób deklarujących obojętny stosunek do rządu: w sierpniu jest to więcej niż co piąty respondent (22 proc.), co oznacza wzrost o 5 pkt proc. w stosunku do lipca.

Jednocześnie, jak informuje CBOS, akceptacja Donalda Tuska w roli premiera utrzymuje się na dość stabilnym poziomie od dwóch miesięcy. W sierpniu nieco mniej niż jedna trzecia Polaków wyraża zadowolenie z osoby premiera (32 proc., wzrost o 1 pkt od lipca), a odsetek niezadowolonych wynosi 58 proc. (spadek o 1 pkt).

Sierpniowe badanie CBOS wykazało wzrost pozytywnych ocen działań rządu w sferze gospodarczej (36 proc., wzrost o 3 pkt proc.) przy jednoczesnym zmniejszeniu odsetka tych, których zdaniem polityka rządu nie stwarza szans poprawy sytuacji gospodarczej (50 proc., spadek o 5 pkt).

Najnowszy sondaż CBOS. Jaki stosunek do rządu mają Polacy?

"Po lipcowym 'zawirowaniu' konfiguracja ocen polityki gospodarczej rządu powróciła tym samym do wyrównanego poziomu notowanego w I połowie br." - zauważa pracownia.

Badanie CBOS zrealizowano w dniach od 21 sierpnia do 1 września br. na próbie liczącej 917 osób (w tym: 64,6 proc. metodą CAPI, 18,8 proc. - CATI i 16,7 proc. - CAWI).

