Premier po spotkaniu koalicji chętnych. Wskazał rolę Polski

- Polska, co już wielokrotnie podkreślaliśmy, nie przewiduje wysłania żołnierzy do Ukrainy. Także po zakończeniu wojny - powiedział Donald Tusk po spotkaniu "koalicji chętnych" w Paryżu. Wsparcie jednak będzie polegało na koordynacji m.in. logistyki.

W czwartek w Paryżu odbyła się konferencja tzw. koalicji chętnych - państw, które gwarantują swoją pomoc Ukrainie po tym, jak dojdzie do zawieszenia broni w trwającej wojnie z Rosją. Stronę ukraińską podczas tego szczytu reprezentował Wołodymyr Zełenski, który stwierdził później, że kluczowe w bezpieczeństwie jego kraju jest wzmocnienie armii Ukrainy.

Polska nie wyśle wojsk do Ukrainy. "Mamy inne zadanie"

Donald Tusk, pytany przez dziennikarzy po spotkaniu europejskich liderów, zapewnił, że stanowisko rządu w kwestii przekazywania polskich żołnierzy do Kijowa pozostaje niezmienne.

- My jesteśmy odpowiedzialni za logistykę. Wiadomo, że w Polsce jest ten największy hub, to miejsce organizacji pomocy dla Ukrainy. I to jest zadanie wystarczające, żeby nie powiedzieć: wyjątkowej wagi - podkreślił premier.

Czwartkowe rozmowy podzielono na dwie części. W pierwszej z nich - jak tłumaczył szef rządu - omówiono podział odpowiedzialności krajów za odbudowę ukraińskiego bezpieczeństwa. Według Tuska nikt z europejskich koalicjantów nie sprzeciwia się decyzji Polski. - Oczywiście wszyscy akceptują tę formę obecności Polski w pomocy dla Ukrainy - zaznaczył.

Rozmowy "koalicji chętnych" z Donaldem Trumpem. Premier o szczegółach

- Druga część spotkania to było łączenie z prezydentem Trumpem w obecności Steve'a Witkoffa, czyli jego przedstawiciela do tych spraw z Putinem. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób można by skłonić Putina do podjęcia rozumu - dodał Tusk.

Premier zauważył, że "nikt nie ukrywał" swojego rozczarowania "brakiem efektów mimo wysiłku ze strony państw europejskich i ze strony prezydenta USA". - To wszystko pokazuje, że Europa jest zdeterminowana, naprawdę bardzo solidarna i zjednoczona; że prezydent Trump pragnie zakończenia wojny - to wynika z jego wielu deklaracji. Natomiast efektów tych działań na razie nie ma. Wszystko wskazuje na to, że Putin i Rosja grają na zwłokę - ocenił.

Wkrótce więcej informacji...