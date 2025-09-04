Giorgio Armani, jeden z najbardziej uznanych projektantów mody, zmarł w wieku 91 lat. Hołd ikonie swojej branży oddali politycy, przedstawiciele kultury i biznesu. Prezydent Włoch Sergio Mattarella wydał oświadczenie, nazywając Armaniego "mistrzem stylu i mody oraz symbolem włoskiego geniuszu w świecie".

W wydanym oświadczeniu prezydent wyraził uznanie dla kreatywności Giorgia Armaniego. "Nieśmiała i powściągliwa osobowość. Z nieustanną niestrudzoną kreatywnością, w ciągu długich lat swojej kariery na nowo zdefiniował, na poziomie międzynarodowym, kanony elegancji i luksusu. Jego wyrafinowana prostota, dbałość o jakość i dbałość o szczegóły zainspirowały pokolenia projektantów" - podano na oficjalnie stronie rządowej.

Giorgio Armani nie żyje. Włochy żegnają projektanta

"Ikona, niestrudzony pracownik, symbol tego, co najlepsze we Włoszech. Dziękuję Ci za wszystko" - napisał z kolei premier Giorgia Meloni na platformie X. Szefowa włoskiego rządu podkreśliła, że Armani "wniósł prestiż" do krajowej mody.

Kondolencje i słowa uznania wobec projektów zmarłego projektanta przekazały też gwiazdy show-biznesu. "Prawdziwy przyjaciel. Legenda" - napisała aktorka Julia Roberts.

"Żegnaj drogi Giorgio Armani, spoczywaj w pokoju. Dziękuję za te lata artyzmu i elegancji. Dziękuję za delikatność, za czystość, za magiczną prostotę, którą ofiarowałeś włoskiej i światowej modzie. Dziękuję również za życzliwość, to był zaszczyt pracować dla Ciebie" - zareagowała modelka i piosenkarka Carla Bruni.

"Na ekranie i poza nim, w chwilach ciszy i na największych scenach, miałem zaszczyt nosić Armaniego. Dziś wspominamy człowieka, którego geniusz poruszył wiele istnień i którego dziedzictwo wdzięku i ponadczasowego stylu przetrwa próbę czasu" - skomentował aktor Morgan Freeman.

Pogrzeb Giorgia Armaniego. Mediolan ogłosi żałobę

Poruszający wpis zamieścił również aktor Russell Crowe. Wyznał w nim, że jeszcze w tym miesiącu planował zobaczyć się z Armanim. "Był taki uprzejmy... Nie mogłem się doczekać, aby zobaczyć go ponownie. Mieliśmy plany na spotkanie w Milanie pod koniec tego miesiąca. Niestety..." - napisał w mediach społecznościowych.

Hołd zmarłemu projektantowi mody oddała też dyrekcja trwającego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Jak zauważył serwis RaiNews, Giorgio Armani przez lata ubierał gwiazdy kina, także na czerwone dywany.

Giorgio Armani zmarł w swoim domu - poinformował w czwartek dom mody, który sam stworzył. Informacja o śmierci 91-letniego projektanta pogrążyła w żałobie przedstawicieli świat mody. Jak przypomina agencja Associated Press, jeszcze niedawno Armani po raz pierwszy w swojej długiej karierze opuścił Tydzień Mody w Mediolanie.

ZOBACZ: Giorgio Armani nie żyje. Słynny projektant mody miał 91 lat

Trumna z ciałem Armaniego będzie wystawiona w Mediolanie w sobotę i niedzielę. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na poniedziałek - będą miały charakter prywatny. Dzień pogrzebu w stolicy włoskiej mody zostanie ustanowiony dniem załoby narodowej - poinformował burmistrz Giuseppe Sala.