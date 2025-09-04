Na Słowacji doszło do kolejnego ataku niedźwiedzia na człowieka. 27-letni mężczyzna został zaatakowany podczas biegu w lesie - odniósł poważne obrażenia i trafił do szpitala. Słowackie służby apelują do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach, gdzie odnotowano wzmożoną aktywność tych zwierząt.

Do ataku niedźwiedzia na człowieka doszło w środę wieczorem w miejscowości Nedožery-Brezany w powiecie Prievidza - informuje słowacki portal Noviny.sk. Ofiarą był 27-letni mężczyzna, który biegał w tamtej okolicy.

Poszkodowany odniósł obrażenia kończyn dolnych. Pierwszej pomocy udzielili mu myśliwi, następnie został przewieziony do szpitala w Bojnicach, gdzie przeszedł kilka zabiegów.

"Pacjent pozostaje pod obserwacją, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - poinformowała w najnowszym komunikacie Państwowa Organizacja Ochrony Przyrody (ŠOP).

Słowacja. Niedźwiedź zaatakował 27-latka. Służby apelują do turystów

Według przyrodników mężczyznę zaatakowała samica niedźwiedzia brunatnego, która w momencie zdarzenia przebywała ze swoimi dwoma młodymi. "To naturalne zachowanie zwierzęcia" - podkreślili.

Po zdarzeniu policja zaapelowała w mediach społecznościowych do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie pałacyku myśliwskiego Klčovňa, gdzie odnotowano wzmożoną aktywność tych zwierząt.

Funkcjonariusze proszą, by poruszać się w grupach, stosować się do zaleceń służb i w razie zagrożenia dzwonić pod numery alarmowe 158 lub 112.

Do działań włączono także zespół interwencyjny ds. niedźwiedzi brunatnych, który monitoruje okolice miejsca zdarzenia.

Niedźwiedzie coraz częściej atakują ludzi. Wielka akcja na Słowacji

Pod koniec sierpnia sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Filip Kuffa poinformował, że na Słowacji zostanie przeprowadzona szeroko zakrojona akcja monitorowania populacji niedźwiedzi brunatnych.

Będzie to największe badanie tego typu w historii kraju. Specjaliści wspólnie z leśnikami i myśliwymi pobiorą próbki odchodów i futra zwierząt do analizy genetycznej. Pierwsze wyniki monitoringu mają być znane w ciągu 12 miesięcy.

Decyzje dotyczące monitorowania zbiegają się z coraz częstszymi przypadkami ataków niedźwiedzi na ludzi. Na początku kwietnia rząd w Bratysławie zatwierdził odstrzał 350 osobników, po tym jak pod koniec marca w dystrykcie Detva w środkowej Słowacji zginął mężczyzna zaatakowany przez to zwierzę. Był to pierwszy śmiertelny przypadek w 2025 roku.

W poprzednim roku, 2024, w republice odnotowano około 15 ataków niedźwiedzi na ludzi, z czego dwa zakończyły się śmiercią. Jesienią na północy Słowacji w wyniku ataku zginął grzybiarz, a wiosną w górach życie stracił obywatel Białorusi, który uciekał przed zwierzęciem.