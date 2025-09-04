Karol Nawrocki rozpoczął oficjalną wizytę w Rzymie. Prezydent bierze udział w spotkaniu z premier Włoch Giorgią Meloni w siedzibie jej kancelarii Palazzo Chigi.

Prezydent przyleciał do Rzymu z Waszyngtonu, gdzie spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Po kilkunastu godzinach od rozmów w Białym domu, Karol Nawrocki był już we Włoszech. Początkowo udał się do Watykanu, gdzie złożył kwiaty przed grobem św. Jana Pawła II. "W Bazylice św. Piotra Prezydent RP z rodziną uczcili pamięć św. Jana Pawła II. Złożyli wiązankę kwiatów przy grobie Ojca Świętego" - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

O godzinie 18:00 polityk przybył do Palazzo Chigi, gdzie został przywitany przez premier Giorgię Meloni. Jak poinformowano, rozmowa przywódców ma trwać około godzinę.

Polski prezydent pozostanie we Włoszech do piątku. Wówczas zostanie przyjęty na audiencji przez Papieża Leona XIV, a następnie zaplanowana jest rozmowa z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą. Po południu Karol Nawrocki ma także spotkać się z przedstawicielami mediów.

