IMGW ostrzega. Burze z gradem i gęsta mgła nad Polską

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega Polaków przed trudnymi warunkami pogodowymi. Na południowym wschodzie kraju czekają nas obfite opady deszczu i porywisty wiatr. Spodziewane są również burze z gradem. W dalszym ciągu obowiązują także ostrzeżenia przed gęstą mgłą, które IMGW wydał w środę.

W czwartek w Polsce możemy spodziewać się obfitych opadów deszczu, silnych porywów wiatru i gęstej mgły - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Alertami przed burzą objęte są w części województwo lubelskie, małopolskie i podkarpackie. Mieszkańcy tych obszarów powinni przygotować się na opady do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie może wystąpić również grad.

Burze z gradem i gęsta mgła. "Zachowajmy szczególną ostrożność"

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia, które bedą obowiązywć do czwartku do godziny 17. Prawdopodobieństwo wystąpienia obfitych opadów deszczu i burz z gradem w wyżej wymienionych regionach wynosi 70 proc.

Oprócz szczególnej ostrożności na drogach spowodowanej lokalnymi burzami, IMGW podtrzymuje ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą, które Instytut wydał w środę w godzinach porannych. Obejmują one województwa: podlaskie, świętokrzyskie i małopolskie oraz część woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, śląskiego i podkarpackiego.

Przez mgłę widzialność miejscami będzie wynosić mniej niż 200 m.

ZOBACZ: Ukraina w NATO? Ponad połowa Polaków zgodna. Nowy sondaż

Warunki pogodowe nie sprzyjają. Uważajmy na drogach

Ostrzeżenia I stopnia wydane w ostatnim czasie przez IMGW sugerują, iż na polskich drogach kierowcy są szczególnie narażeni na niebezpieczne zjawiska. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej apeluje o wzmożoną uwagę kierujących, aby zminimalizować ryzyko wypadków spowodowanych złymi warunkami pogodowymi.