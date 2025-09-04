"Dwukrotne naruszenie przestrzeni Polski". Sztab Generalny ujawnia

"Dwukrotne naruszenie przestrzeni Polski". Sztab Generalny ujawnia
Szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła

- Wczoraj w nocy dwukrotnie naruszono polską przestrzeń powietrzną; wszystko było pod naszą pełną kontrolą - przekazał szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. - Zaangażowaliśmy dodatkowe środki do obrony polskiego nieba, wprowadziliśmy także samolot F-35 - dodał.

Szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła potwierdził podczas konferencji prasowej doniesienia o wczorajszym dwukrotnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. 

 

- Drony opuściły teren Polski - podkreślam - pod naszą kontrolą, nie wyrządziły tutaj żadnych szkód. To było też dla nas doświadczenie, które na pewno zoperaclizujemy - poinformował generał.

 

Piotr Białczyk / polsatnews.pl
