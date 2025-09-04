Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział, że członkowie tzw. koalicji chętnych dostarczą Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu, aby jeszcze bardziej wzmocnić jej potrzeby militarne. Podkreślił przy tym, że Władimirowi Putinowi nie można ufać, oraz trzeba wywierać na niego presję, by doprowadzić do rozmów pokojowych.

Starmer podkreślił, że nie można ufać przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi, który nadal opóźnia rozpoczęcie rozmów pokojowych i jednocześnie przeprowadza ataki na Ukrainę. Premier przypomniało o ataku na Kijów z 28 sierpnia, w wyniku którego zniszczeniu uległ budynek British Council i biuro UE. Zginęło wówczas 25 osób, a 53 zostały ranne.

ZOBACZ: Kraj NATO może szykować się do wojny. "Wydatki na zbrojenia stają się ogromne"

Omawiając plany militarne tzw. koalicji chętnych, brytyjski premier ujawnił, że "grupa ta złożyła niezłomne zobowiązanie wobec Ukrainy, mając poparcie prezydenta USA Donalda Trumpa". W jego opinii "teraz jest jasne, że (koalicja chętnych - red.) musi pójść jeszcze dalej, aby wywrzeć presję na Putina i doprowadzić do zaprzestania działań wojennych".

"Musimy wywrzeć presję na Putinie" Ostre słowa premiera Wielkiej Brytanii

W czwartek w Paryżu odbyło się spotkanie państw należących do koalicji chętnych - krajów gotowych zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa w przypadku zawieszenia broni w wojnie, prowadzonej przez Rosję. Z Polski do stolicy Francji przybył premier Donald Tusk.

ZOBACZ: Koalicja chętnych spotyka się w Paryżu. Polski premier na miejscu

Z obecną na miejscu delegacją ukraińską spotkał się specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff. Amerykański dyplomata wziął udział tylko w pierwszych 45 minutach rozmów koalicji chętnych - poinformował portal Europejska Prawda.

Po południu uczestnicy spotkania rozmawiają telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

WIDEO: Powitanie Alaksandra Łukaszenki w Chinach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp / mjo / polsatnews.pl