Funkcjonariusze Straży Granicznej powstrzymali migrantów z Afganistanu przed nielegalnym przekroczeniem granicy. Pięcioro uchodźców przez Polskę próbowało przedostać się na Zachód. - W Niemczech szukali lepszego życia - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl Tadeusz Gruchalla-Wensierski.

Morski Oddział Straży Granicznej poinformował media o środowej akcji szczecińskich pograniczników, w wyniku której doszło do zatrzymania sześciu mężczyzn nielegalnie próbujących przekroczyć polską granicę. We wsi Kołbaskowo w województwie zachodniopomorskim funkcjonariusze SG powstrzymali kierowcę mercedesa, który przewoził pięciu cudzoziemców podających się za obywateli Afganistanu.

Straż Graniczna na tropie nielegalnych migrantów. Trwają czynności wyjaśniające

Na profilach w mediach społecznościowych Morskiego Oddziału Straży Granicznej pojawiły się zdjęcia z momentu, w którym szczecińscy funkcjonariusze zapobiegli nielegalnemu przekroczeniu granicy przez sześciu mężczyzn.

"Łotysz usiłował przerzucić 5 Afgańczyków do Niemiec. W rejonie Kołbaskowa funkcjonariusze SG w Szczecinie zatrzymali kierowcę Mercedesa, który przewoził 5 cudzoziemców podających się za obywateli Afganistanu. Pasażerowie zostali zatrzymani, trwają czynności - napisali funkcjonariusze.

Jak informuje w rozmowie z polsatnews.pl pełniący obowiązki rzecznika prasowego Morskiego Oddziału Straży Granicznej Tadeusz Gruchala-Wensierski, mężczyźni nie sprawiali trudności podczas środowej akcji służb.

"W Niemczech szukali lepszego życia". Imigranci z Afganistanu zatrzymani

- Zatrzymani w najbliższym czasie będą przesłuchiwani z udziałem zaprzysiężonego tłumacza - ujawnia Tadeusz Gruchalla-Wensierski ze Straży Granicznej. - Mężczyźni nie sprawiali kłopotów podczas zatrzymania, byli jedynie zaskoczeni całą sytuacją. Nie stawiali żadnych oporów.

Na pytanie o to, w jakim celu pięcioro obywateli Afganistanu próbowało przedostać się przez Polskę do Niemiec, Gruchalla-Wensierski odpowiada: - Tak, jak wszyscy im podobni. W Niemczech szukali lepszego życia.

W ubiegłym tygodniu polska Straż Graniczna zatrzymała także dwóch kurierów - 56-letniego Polaka i 54-letnią Białorusinkę - którzy pomagali trzem nielegalnym migrantom w przekroczeniu granicy. Do zdarzenia doszło w rejonie miejscowości Buk w powiecie polickim.

Oprócz nich, strażnikom udało się również zatrzymać jednego z migrantów - obywatela Afganistanu. Dwójka pozostałych cudzoziemców zbiegła w kierunku Niemiec.