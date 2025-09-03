Wypadek kolejki w Lizbonie. Rośnie liczba ofiar i ciężko rannych

Wypadek kolejki w Lizbonie. Rośnie liczba ofiar i ciężko rannych
Leonhard_Niederwimmer/Pixabay / @XTechPulse - X
- Co najmniej 15 osób zginęło, a 18 zostało rannych w wyniku wypadku kolejki linowo-terenowej w centrum Lizbonie - przekazał Reuters, powołując się na rzecznika tamtejszych służb ratunkowych. Władze miasta poinformowały, że wśród ofiar są obcokrajowcy. Nie podano ich narodowości, ani liczby.

Co najmniej 15 osób zginęło w wypadku kolejki linowo-terenowej Gloria na lizbońskiej starówce. Do zdarzenia doszło w środę późnym popołudniem. Powołując się na swoje źródła w służbach ratowniczych, lokalna telewizja SIC przekazała, że liczba ofiar może wzrosnąć, ponieważ wielu poszkodowanych jest w stanie ciężkim.

 

Do wypadku doszło w środę po godz. 18 czasu lokalnego. Z doniesień medialnych wynika, że kolejka mogła wypaść z szyn na trasie pomiędzy stołecznymi dzielnicami Baixa i Bairro Alto, uderzając w budynek. W wyniku tego zdarzenia pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu

 

- To tragiczny dzień dla naszego miasta. Lizbona pogrążona jest w żałobie to tragiczny wypadek - powiedział dziennikarzom Carlos Moedas, burmistrz portugalskiej stolicy.

Rannych zostało 18 osób, pięcioro z nich jest w ciężkim stanie. W akcji ratunkowej bierze udział około blisko 70 portugalskich policjantów, strażaków i przedstawicieli służb medycznych.

 

 

Na miejscu zdarzenia pracuje policja, a prokuratura poinformowała, że wszczęła formalne śledztwo, zgodnie z procedurą obowiązującą w przypadku wypadków w transporcie publicznym.

 

Kolejka linowo-terenowa jest popularną atrakcją, która co roku przyciąga mnóstwo turystów zwiedzających Portugalię.

Alicja Krause / mjo/ap / polsatnews.pl
