Prezydent Karol Nawrocki z pierwszą wizytą zagraniczną udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotka się w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Redakcja Polsat News w związku z tym wydarzeniem przygotowała wydanie specjalne. Program rozpocznie się o godzinie 16:30.

Prezydent Karol Nawrocki przyleciał do Waszyngtonu, gdzie o godz. 17:00 czasu polskiego zostanie przywitany przez prezydenta USA Donalda Trumpa, co będzie oznaczało oficjalny początek jego pierwszej wizyty zagranicznej w roli głowy państwa.

O godz. 17.25 odbędzie się spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym.

Pół godziny później zaplanowane są rozmowy plenarne delegacji w formule śniadania roboczego pod przewodnictwem obu prezydentów.

Na godz. 19:30 w rezydencji Blair House zaplanowany został briefing prasowy.