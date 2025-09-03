Wizyta Karola Nawrockiego w USA. Wydanie specjalne Polsat News

Polska

Prezydent Karol Nawrocki z pierwszą wizytą zagraniczną udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotka się w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Redakcja Polsat News w związku z tym wydarzeniem przygotowała wydanie specjalne. Program rozpocznie się o godzinie 16:30.

Prezydent Karol Nawrocki przyleciał do Waszyngtonu, gdzie o godz. 17:00 czasu polskiego zostanie przywitany przez prezydenta USA Donalda Trumpa, co będzie oznaczało oficjalny początek jego pierwszej wizyty zagranicznej w roli głowy państwa. 

 

O godz. 17.25 odbędzie się spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym. 

 

Pół godziny później zaplanowane są rozmowy plenarne delegacji w formule śniadania roboczego pod przewodnictwem obu prezydentów. 

 

Na godz. 19:30 w rezydencji Blair House zaplanowany został briefing prasowy. 

WIDEO: Minister zdradza kulisy Rady Gabinetowej. "Były momenty, w których bardzo zaiskrzyło"
Artur Pokorski / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BIAŁY DOMDONALD TRUMPKAROL NAWROCKIPOLSAT NEWSPOLSKAPREZYDENTROZMOWASPOTKANIETELEWIZJATRANSMISJAUSAWIZYTAWYDANIE SPECJALNE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 