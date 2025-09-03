Wiceszef MSZ po deklaracji Trumpa. "To sukces Karola Nawrockiego"

- Jest to sukces Karola Nawrockiego również - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski w "Gościu Wydarzeń", pytany o deklarację Donalda Trumpa dotyczącą obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wskazał jednocześnie, że o to samo dzień wcześniej podczas wizyty u sekretarza stanu Marco Rubio prosił szef polskiej dyplomacji Radzisław Sikorski.

Trwa wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie. Podczas wspólnej konferencji przed spotkaniem w Gabinecie Owalnym prezydent USA Donald Trump złożył ważną deklarację dotyczącą polskiego bezpieczeństwa.

- Amerykańscy żołnierze w Polsce, czy pozostaną? Tak sądzę (…) Może wyślemy więcej jeśli będą tego chcieć (Polacy - red.). Chcemy utrzymać naszą obecność wojskową w Polsce - zadeklarował prezydent Stanów Zjednoczonych.

- Tak sądzę, zostajemy w Polsce, mamy to uzgodnione - dodał później Trump. - Wyślemy więcej żołnierzy, jeśli będą chcieli - mówił amerykański prezydent.

Amerykańscy żołnierze w Polsce. Bartoszewski o sukcesie Nawrockiego

Prowadzący "Gościa Wydarzeń" Piotr Witwicki zapytał siedzącego w studiu wiceszefa MSZ, czy deklaracja Trumpa jest sukcesem prezydenta Polski?

- To jest bardzo dobra wiadomość. O to prosił również sekretarza stanu pana (Marco - red.) Rubio wicepremier Radosław Sikorski. I zostało to przyjęte z sympatią. Bardzo dobrze, że pan prezydent (Karol - red.) Nawrocki prosił o to samo. Wyraźnie uzyskał tutaj sukces i jest to bardzo dobre dla całej Polski - powiedział Bartoszewski.

- Jest to sukces Karola Nawrockiego? - dopytywał prowadzący. - Jest to sukces Karola Nawrockiego również - przyznał wiceminister.

Bartoszewski uważa, że "kluczowe" w sprawie wizyty prezydenta w USA są materiały przesłane do jego kancelarii przez MSZ. - Pan prezydent z całą pewnością się z nimi zapoznał - ocenił.

Wiceminister zdradził, że Sikorski zgłaszał gotowość rozmów "na zaproszenie pana prezydenta" w związku z wizytą zagraniczną w Stanach Zjednoczonych. - Na to nie dostaliśmy odzewu - powiedział.

- Minister (Marcin - red.) Przydacz podczas swojej wizyty w Waszyngtonie spędził dwie godziny z kierującym placówką Bogdanem Klichem i posługiwał się całym personelem polskiej ambasady, żeby przygotować tę wizytę organizacyjnie, logistycznie itd. - mówił Bartoszewski.

Artykuł aktualizowany.