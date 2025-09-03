Warszawski ogród zoologiczny zaprasza na "szympansie atrakcje", których uświadczyć będzie można w najbliższy piątek i sobotę. Wszystko z okazji wyjątkowego wydarzenia - mieszkający w stołecznym zoo szympans Szymon obchodzi swoje 40. urodziny.

"W ten weekend 5 i 6 września świętujemy 40. urodziny szympansa Szymona w warszawskim zoo. Przygotujcie się na dyskotekową zabawę i mnóstwo szympansich atrakcji w ramach specjalnej urodzinowej imprezy Szymona oraz soboty z wolontariuszami" - napisał ogród na portalu społecznościowym.

W piątek w godzinach 10-11 na odwiedzających czeka dyskoteka, opowieści opiekunów o życiu Szymona i ciekawostki o szympansim stadzie, konkurs z nagrodami, przypinki z wizerunkiem jubilata, a także kolorowanki dla małych i dużych fanów małp.

Z kolei w sobotę w godzinach 10-13 wolontariusze opowiedzą m.in. o tym co jedzą szympansy i jakie są ich przysmaki, a także czym bawią się warszawskie małpy.

Warszawa. Dwudniowe świętowanie 40. urodzin szympansa Szymona

W stołecznym zoo jest stado złożone z siedmiu szympansów. Najmłodszym jest urodzony w 2014 roku Frodo. Jego rodzicami są Kimberley i Patrick – przywódca grupy.

Występują dwa odrębne gatunki szympansów. Szympans zwyczajny jest często opisywany jako krzepki i mocny w przeciwieństwie do szympansa bonobo, określanego jako delikatny lub karłowaty. Oba gatunki występują przede wszystkich w zachodniej i środkowej części Afryki równikowej. Można je spotkać na terenach Gwinei, Sierre Leone oraz w okolicy Jeziora Wiktorii i Tanganiki.

Szympansy żyją w stadach. Opieka nad młodymi najczęściej spada na samice. Zwierzęta te mają bardzo podobne DNA do ludzkiego. Szacuje się, że podobieństwo wynosić może nawet ponad 90 proc.

Szympans lustrzanym odbiciem człowieka. Najstarszy żył 80 lat

Szympansy są w stanie okazywać bardzo różne emocje. Tak jak ludzie, odczuwają radość oraz smutek. Bywają empatyczne, ale w zetknięciu z niechcianymi osobnikami potrafią być brutalne. Po utracie bliskich wpadają w rozpacz, a znane są także przypadki szympansów zmagających się z silnymi stanami depresyjnymi.

Badania potwierdzają, że szympansy są w stanie nauczyć się bardzo wielu zwrotów w języku migowym. Dzięki temu podstawowa komunikacja z oswojonym szympansem może przebiegać bardzo sprawnie.

Są jednymi z nielicznych zwierząt, które zapadają na takie same choroby jak ludzie. Jako jedne z nielicznych zwierząt opanowały sztukę tworzenia narzędzi, które ułatwiają funkcjonowanie oraz pozyskiwanie pożywienia.

W warunkach naturalnych żyją średnio 45, a w warunkach hodowlanych do 50-60 lat. Samice żyją zazwyczaj kilka lat dłużej od samców.

Według udokumentowanych danych najstarszy w historii szympans to Cheeta, który dożył 80 lat. W międzyczasie zdołał zostać gwiazdą Hollywood - w latach 30. ubiegłego wieku występował w filmach o Tarzanie. Ostatnie lata spędził w specjalnym ośrodku na Florydzie. Do "małpiego raju" odszedł w 2011 r.

