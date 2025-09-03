"To ważne słowa, które potwierdzają ponadczasowy charakter naszego sojuszu" - napisał Donald Tusk odnosząc się do deklaracji Donalda Trumpa dotyczącej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Prezydent USA w trakcie rozmowy z Karolem Nawrockim zasugerował, że nie zamierza wycofać jednostek z naszego kraju.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wskazał, że "nawet nie myślał" o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Polski. Deklaracja w tej sprawie padła podczas briefingu prasowego, w którym udział wziął także jego polski odpowiednik Karol Nawrocki.

Spotkanie obu polityków z dziennikarzami miało miejsce zanim rozpoczęli oni wspólne rozmowy na temat bezpieczeństwa międzynarodowego i perspektyw na zakończenie wojny w Ukrainie. W trakcie briefingu prasowego Trump zaznaczył także, że jest gotowy wysłać do naszego kraju więcej żołnierzy, jeżeli polscy reprezentanci wyrażą taką potrzebę.

Tusk reaguje na słowa Trumpa. "Ponadczasowy charakter"

Słowa amerykańskiego prezydenta zostały skomentowane przez czołowych polskich polityków. Głos w tej sprawie zabrał m.in. premier Donald Tusk, który zaznaczył, że zapewnienia ze strony Trumpa świadczą o dobrych relacjach polsko-amerykańskich. Jak wskazał, "to ważne słowa, które potwierdzają ponadczasowy charakter naszego sojuszu".

Deklarację Trumpa skomentował również Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony narodowej nazwał sojusz z Amerykanami "jednym z fundamentów naszego bezpieczeństwa". Wskazał on, że stacjonowanie amerykańskich żołnierzy w Polsce świadczy o tym, że nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi są "niezwykle silne".

Głos zajął także Radosław Sikorski, który wskazał, że "to dobrze", że Trump potwierdził dalsze stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce. "W sprawach bezpieczeństwa, odstraszania Putina i wspierania Ukrainy rząd, prezydent i opozycja mówią jednym głosem" - podsumował minister spraw zagranicznych.