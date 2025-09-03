Proste działania matematyczne potrafią wywołać gorące dyskusje w sieci. Okazuje się, że wielu dorosłych zapomina o zasadach kolejności działań, które uczniowie, dzięki szkolnej praktyce, znają na pamięć. Brak ćwiczeń sprawia, że nawet oczywiste reguły wylatują z głowy.

Z matematyką jest podobnie jak z językiem obcym, jeśli nie używa się jej na co dzień, reguły szybko się zacierają. Nic dziwnego, że pozornie nieskomplikowane równania stają się źródłem sporów i wątpliwości. Publikowane w internecie zagadki liczbowo-logiczne pokazują, że nawet podstawowe działania potrafią być dla wielu osób wyzwaniem.

1 czy 9? Kontrowersyjna zagadka matematyczna

Jednym z częściej omawianych przykładów jest równanie 6÷2(1+2). Wśród internautów pojawiają się dwie odpowiedzi: jedni wskazują 1, inni 9. Rozbieżności wynikają z różnego podejścia do kolejności działań. Prawidłowe rozwiązanie jest jednak jedno. Najpierw należy obliczyć nawias: 1+2=3. Liczba 2 przed nawiasem oznacza mnożenie, czyli 2×3. Dalej postępuje się krok po kroku: 6 podzielone przez 2 daje 3, a następnie 3×3 równa się 9.

Dla przypomnienia, w matematyce obowiązuje ustalony porządek: najpierw działania w nawiasach, później potęgowanie i pierwiastkowanie, następnie mnożenie i dzielenie (od lewej do prawej), a na końcu dodawanie i odejmowanie.

Matematyczna łamigłówka robi furorę w sieci

Kolejnym przykładem, który potrafi sprawić kłopot, jest równanie 20-4×2+6. Na pierwszy rzut oka wygląda banalnie. Ot, kilka liczb i podstawowe działania, które każdy pamięta ze szkoły podstawowej. Mimo to wiele osób podaje błędny wynik, bo kieruje się intuicją i liczy kolejno od lewej do prawej. W takim przypadku rezultat wychodzi 38, co wydaje się logiczne, ale nie jest zgodne z zasadami.

Prawidłowe rozwiązanie wymaga przypomnienia sobie kolejności działań. Najpierw należy wykonać mnożenie: 4×2=8. Po podstawieniu wynik do równania przyjmuje postać 20-8+6. Teraz można przejść do kolejnych kroków: najpierw odejmowanie: 20-8=12, a następnie dodawanie: 12+6=18.

Ostateczny rezultat to właśnie 18, a nie 38.

Dlaczego porządek działań ratuje przed błędem?

Na pierwszy rzut oka pomyłka o kilka punktów może wydawać się błaha. Gdyby jednak nie istniała wspólna zasada kolejności działań, każdy otrzymywałby inny wynik - 18, 38 albo jeszcze inny. Matematyka straciłaby wówczas spójność.

Takie przykłady przypominają, że liczenie to nie tylko dodawanie i odejmowanie, ale przede wszystkim logika. Nawet krótkie równania uczą, że potrzebna jest uważność i konsekwencja w stosowaniu zasad.

A skoro mowa o praktyce… można spróbować samodzielnie rozwiązać działanie: 10 - 2 × 3 + 4. Poprawny wynik uzyska się tylko wtedy, gdy zostanie zachowana właściwa kolejność obliczeń.

Redakcja / polsatnews.pl