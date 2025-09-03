To równanie dzieli internautów. Która odpowiedź jest poprawna?

Ciekawostki
To równanie dzieli internautów. Która odpowiedź jest poprawna?
iStock
Równanie matematyczne podzieliło internet. Jaka odpowiedź jest poprawna

Proste działania matematyczne potrafią wywołać gorące dyskusje w sieci. Okazuje się, że wielu dorosłych zapomina o zasadach kolejności działań, które uczniowie, dzięki szkolnej praktyce, znają na pamięć. Brak ćwiczeń sprawia, że nawet oczywiste reguły wylatują z głowy.

  • Zagadki liczbowo-logiczne w internecie pokazują trudności z podstawowymi działaniami
  • Równanie 6÷2(1+2) wywołuje spory, część internautów podaje wynik 1, a część 9
  • W matematyce obowiązuje ścisła kolejność działań: nawiasy, potęgowanie/pierwiastkowanie, mnożenie/dzielenie, dodawanie/odejmowanie
  • Równanie 20-4×2+6, mimo pozornej prostoty, często jest błędnie rozwiązywane. Jego wynik to nie 38

Z matematyką jest podobnie jak z językiem obcym, jeśli nie używa się jej na co dzień, reguły szybko się zacierają. Nic dziwnego, że pozornie nieskomplikowane równania stają się źródłem sporów i wątpliwości. Publikowane w internecie zagadki liczbowo-logiczne pokazują, że nawet podstawowe działania potrafią być dla wielu osób wyzwaniem.

1 czy 9? Kontrowersyjna zagadka matematyczna

Jednym z częściej omawianych przykładów jest równanie 6÷2(1+2). Wśród internautów pojawiają się dwie odpowiedzi: jedni wskazują 1, inni 9. Rozbieżności wynikają z różnego podejścia do kolejności działań. Prawidłowe rozwiązanie jest jednak jedno. Najpierw należy obliczyć nawias: 1+2=3. Liczba 2 przed nawiasem oznacza mnożenie, czyli 2×3. Dalej postępuje się krok po kroku: 6 podzielone przez 2 daje 3, a następnie 3×3 równa się 9.

 

ZOBACZ: Te pięć cech pojawia się u osób z wysokim IQ. Rozpoznajesz je u siebie?

 

Dla przypomnienia, w matematyce obowiązuje ustalony porządek: najpierw działania w nawiasach, później potęgowanie i pierwiastkowanie, następnie mnożenie i dzielenie (od lewej do prawej), a na końcu dodawanie i odejmowanie.

Matematyczna łamigłówka robi furorę w sieci

Kolejnym przykładem, który potrafi sprawić kłopot, jest równanie 20-4×2+6. Na pierwszy rzut oka wygląda banalnie. Ot, kilka liczb i podstawowe działania, które każdy pamięta ze szkoły podstawowej. Mimo to wiele osób podaje błędny wynik, bo kieruje się intuicją i liczy kolejno od lewej do prawej. W takim przypadku rezultat wychodzi 38, co wydaje się logiczne, ale nie jest zgodne z zasadami.

 

ZOBACZ: Prosty sposób, aby wydłużyć życie. Szczególnie skuteczny u seniorów

 

Prawidłowe rozwiązanie wymaga przypomnienia sobie kolejności działań. Najpierw należy wykonać mnożenie: 4×2=8. Po podstawieniu wynik do równania przyjmuje postać 20-8+6. Teraz można przejść do kolejnych kroków: najpierw odejmowanie: 20-8=12, a następnie dodawanie: 12+6=18.

 

Ostateczny rezultat to właśnie 18, a nie 38.

Dlaczego porządek działań ratuje przed błędem?

Na pierwszy rzut oka pomyłka o kilka punktów może wydawać się błaha. Gdyby jednak nie istniała wspólna zasada kolejności działań, każdy otrzymywałby inny wynik - 18, 38 albo jeszcze inny. Matematyka straciłaby wówczas spójność.

 

ZOBACZ: Wpływ kawy na mózg. Naukowcy odkryli coś zaskakującego

 

Takie przykłady przypominają, że liczenie to nie tylko dodawanie i odejmowanie, ale przede wszystkim logika. Nawet krótkie równania uczą, że potrzebna jest uważność i konsekwencja w stosowaniu zasad.

 

A skoro mowa o praktyce… można spróbować samodzielnie rozwiązać działanie: 10 - 2 × 3 + 4. Poprawny wynik uzyska się tylko wtedy, gdy zostanie zachowana właściwa kolejność obliczeń.

Redakcja / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BŁĘDY OBLICZENIOWECIEKAWOSTKIKOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃMATEMATYKARÓWNANIAZAGADKI LOGICZNE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 