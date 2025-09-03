Dobra informacja dla kredytobiorców. RPP podjęła decyzję

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych - poinformował Narodowy Bank Polski. W związku z tym ruchem stopa referencyjna wyniesie 4,75 proc. w skali rocznej.

Stopa lombardowa wyniesie 5,25 proc. w skali rocznej, stopa depozytowa 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli 4,80 proc., a stopa dyskontowa weksli 4,85 proc. w skali rocznej. Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 4 września 2025 roku.

RPP podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych

Takiej obniżki spodziewała się większość ekonomistów. Eksperci wskazywali, że za taką decyzją przemawia słabnąca dynamika wzrostu cen. W sierpniu bieżącego roku inflacja CPI wyniosła 2,8 proc., podczas gdy w lipcu było to 3,1 proc., zaś w czerwcu - 4,1 proc.

Poprzednia obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych zapadła w lipcu. Wówczas stopa referencyjna spadła do 5 proc. w skali roku wobec wcześniejszych 5,25 proc. Stopa lombardowa wyniosła z kolei 5,50 proc., stopa depozytowa do 4,50 proc., stopa redyskontowa weksli do 5,05 proc., a stopa dyskontowa weksli do 5,10 proc.

Lipcową obniżkę poprzedziła majowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej, na mocy której stopy procentowe spadły o 50 punktów bazowych. Była to pierwsza zmiana stóp procentowych od października 2023 roku. Stopa referencyjna spadła wówczas z 5,75 proc. do 5,25 proc.

Obniżka stóp procentowych. Jak zmieni się wysokość rat?

Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl, zwrócił uwagę na to, że we wrześniu bieżącego roku mijają trzy lata od podwyższenia stóp procentowych do najwyższego poziomu w ówczesnym cyklu. Wówczas stopa referencyjna wyniosła 6,75 proc. Od tego momentu mieliśmy łącznie pięć obniżek, które które zmniejszyły stopę referencyjną o 2 punkty procentowe.

"Jeszcze mocniej spadła stawka WIBOR 3M - w szczytowym momencie wynosiła 7,61 proc., a obecnie 4,82 proc., czyli obniżyła się o 2,79 pp. Tak duża różnica wynika z faktu, że w listopadzie 2022 r. rynek spodziewał się dalszych podwyżek stóp, a obecnie oczekuje kolejnych obniżek. W rezultacie zmiany WIBOR-u są mocniejsze niż zmiany stopy referencyjnej."- wskazał ekspert.

Obniżka stóp procentowych jest dobrą wiadomością dla kredytobiorców, którzy zaczną wydawać mniej pieniędzy na spłatę rat. Z wyliczeń Sadowskiego wynika, że przy założeniu, że kredyt ma oprocentowanie zmienne, a bank od razu przeprowadza aktualizację oprocentowania, rata nowego kredytu na kwotę 500 000 zł na 30 lat zmniejszy się do poziomu ok. 3 300 zł.

"W sumie od początku kwietnia raty takiego kredytu spadły łącznie o 351 zł (z 3 651 zł do 3 300 zł). To efekt trzech tegorocznych obniżek oraz faktu, że stawka WIBOR 3M (4,82 proc.) jest już niższa niż stopa referencyjna po wrześniowej decyzji. Oznacza to, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy banki spodziewają się kolejnych obniżek. Z kolei kontrakty terminowe wskazują, że w ciągu najbliższych 9 miesięcy WIBOR 3M może spaść do poziomu 3,81 proc. W takim przypadku rata spadłaby o kolejne 331 zł, czyli w sumie o 683 zł" - wynika z wyliczeń Rankomat.pl.

Decyzja RPP w sprawie stóp procentowych. Tak zmieni się wysokość rat

Zmieni się także wysokość rat pozostałych kredytów. Jak wskazał serwis, w przypadku kredytu na kwotę 100 000 zł wysokość rat wynosiła do tej pory 679 zł. Dzięki ostatniej obniżce stóp procentowych od września będzie to 660 zł. W przypadku kredytów na kwotę 200 000 zł miesięczna rata zmaleje o 38 zł i wyniesie 1 320 zł.

Zauważalne zmiany dotyczą także kredytów zaciągniętych na kwotę 300 000 zł. W tym przypadku wysokość miesięcznej raty zmieni się o 56 złotych i wyniesie 1 980 zł. Obniżki czekają również tych kredytobiorców, którzy wzięli kredyt na 400 000 zł. W ich przypadku wysokość rat wyniesie 2 640 zł.

Najwyższą różnicę odczują ci kredytobiorcy, którzy mają do spłacenia najwięcej. W przypadku kredytów na kwotę 800 000 zł miesięczna rata wynosiła do tej pory 5 430 zł. Od września wysokość ich rat spadnie o 150 zł i wyniesie 5 280 zł. Jeszcze większa obniżka dotyczy kredytów na kwotę 1 000 000 zł. W tym przypadku wysokość miesięcznej raty wyniesie 6 599 zł, czyli o 200 zł mniej niż przed obniżką.