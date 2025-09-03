Kim Dzong Un obiecał Władimirowi Putinowi, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by udzielić Rosji każdej możliwej pomocy. Spotkanie przywódców odbyło się na marginesie obchodów 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Pekinie.

W środę po godz. 13 (7 czasu polskiego - red.) doszło do rozmowy Władimira Putina i Kim Dzong Una, którzy przyjechali do Pekinu, by uczestniczyć w celebracji 80. rocznicy formalnej kapitulacji Japonii w II wojnie światowej.

W oficjalnej części rozmowy, przywódcy wyrażali radość z powodu możliwości indywidualnego spotkania i dyskusji na temat relacji północnokoreańsko-rosyjskich. Kim podkreślał, że współpraca między oboma krajami bardzo się zacieśniła od czasu podpisania traktatu o partnerstwie z czerwca 2024 r.

Kim spotkał się z Putinem w Pekinie. Złożył mu obietnicę

Kim Dzong Un stwierdził, że relacje Korei Północnej i Rosji rozwijają się "we wszystkich sferach". Wskazał, że kraje powinny utrzymać współpracę i ciężko pracować, by mogła się poszerzać w różnych dziedzinach.

Co więcej, dyktator zapewnił rosyjskiego przywódcę, że jest w stanie zrobić "co w jego mocy", by pomóc Rosji we wszystkim, czego będzie potrzebowała. Jak dodał, chodzi o "braterski obowiązek".

Putin podkreślał, że Moskwa i Pjongjang utrzymują "przyjacielskie relacje". W swojej wypowiedzi dużo miejsca poświęcił pomocy wojskowej, jakiej KRLD udzieliła w wojnie w Ukrainie. - Jak wiadomo, z waszej inicjatywy wasze siły specjalne brały udział w wyzwoleniu obwodu kurskiego - mówił.

- Wasi żołnierze walczyli odważnie i bohatersko - przekonywał rosyjski prezydent, zwracając się do Kim Dzong Una.

Putin podziękował północnokoreańskiemu przywódcy za "udział we wspólnej walce" i podziękował za nią "w imieniu narodu rosyjskiego". Poprosił również, by Kim przekazał wyrazy serdeczności mieszkańcom swojego kraju. - Chciałbym zaznaczyć, że nigdy nie zapomnimy ofiar, jakie poniosły wasze siły zbrojne i rodziny waszych żołnierzy - powiedział.

Pjongjang wysyła kolejnych żołnierzy do Rosji

Narodowa Służba Wywiadowcza Korei Południowej (NIS) poinformowała we wtorek, że Pjongjang planuje wysłać do Rosji kolejną grupę żołnierzy złożoną z 6 tys. osób. Tysiąc żołnierzy inżynierii wojskowej miało już dotrzeć na miejsce. Jak wskazano, kontyngenty "stacjonują na tyłach jako siły rezerwowe i istnieje możliwość wymiany lokalnego dowództwa".

Od października 2023 r. KRLD wysłała do Rosji już co najmniej 13 tys. żołnierzy. Według doniesień NIS, ok. 2 tys. z nich zginęło podczas walk. Kim Dzong Un wspiera Moskwę również poprzez dostawy broni konwencjonalnej, która jest wykorzystywana w działaniach zbrojnych w Ukrainie.