Mieszkanka Berlina może pochwalić się nie lada szczęściem, ale i konsekwencją. Kobieta bowiem przez prawie trzy dekady regularnie grała w Lotto, obstawiając te same liczby. Podczas gdy wielu z nas straciłoby już wiarę w wygraną, Niemka nie poddała się. I tak, pod koniec sierpnia trafiła główną wygraną, inkasując 4,4 mln euro.

W ostatni weekend sierpnia mieszkanka Berlina, która od 1996 roku co tydzień obstawiała w Lotto te same liczby, trafiła główną wygraną, wynoszącą 4,4 mln euro, o czym poinformowała agencja dpa.

O kobiecie wiadomo niewiele. Ma od 50 do 60 lat i mieszka w dzielnicy Schoeneberg. Liczby, które przyniosły jej nieprawdopodobne szczęście to 5, 11, 13, 39, 42 i 48.

Niemcy. Mieszkanka Berlina wygrała w Lotto. Dostanie 4,4 mln euro

O tym, że jej los okazał się być szczęśliwy, kobieta zostanie poinformowana listownie, po czym będzie musiała udać się do oddziału Lotto w stolicy Niemiec. Jak czytamy, to standardowa procedura, gdyż organizatorzy Lotto w Niemczech nigdy nie dzwonią do zwycięzców.

Szczęśliwcy mogą liczyć także na porady, co zrobić z wygraną. Konsultacje w tych sprawach prowadzi od trzech dekad ten sam doświadczony pracownik.

Lotto w Polsce. Gdzie padła najwyższa wygrana?

Najwyższa wygrana w Polsce w Lotto padła 16 marca 2017 r. w Skrzyszowie. Mieszkaniec tej małopolskiej miejscowości wygrał wówczas ponad 36,7 mln złotych. Z kolei w marcu 1994 r. aż 80 osób trafiło wygraną I stopnia.

Lotto jest najstarszą, a zarazem najpopularniejszą w Polsce grą liczbową organizowaną przez Totalizator Sportowy. Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 r.