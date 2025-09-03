Pasażerowie na krakowskim lotnisku będą mogli szybciej i bardziej komfortowo przejść kontrolę bezpieczeństwa. Dzięki użyciu nowych skanerów bezpieczeństwa, został zniesiony limit przewozu płynów w bagażu podręcznym.

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice jest pierwszym polskim lotniskiem, na którym został zniesiony taki limit. Od środy pasażerowie mogą mieć w swoim bagażu płyny w nawet dwulitrowych opakowaniach. Po wprowadzeniu zmian, podczas kontroli nie ma też konieczności wyjmowania płynów i sprzętu elektronicznego.

- Szacujemy, że czas potrzebny na skontrolowanie jednej osoby skrócił się o blisko 30 procent. Dzięki temu rozwiązaniu nawet w dniach, gdy pobijamy kolejne rekordy ruchu pasażerskiego, a zdarza się, że jednego dnia korzysta z usług naszego lotniska nawet 48 tysięcy pasażerów, czas oczekiwania na kontrolę, dla większości z nich nie przekracza 10 minut – powiedział Łukasz Strutyński, prezes zarządu Kraków Airport.

Szybsze kontrole na lotnisku. Ułatwienie dla służb i pasażerów

Na krakowskim lotnisku zostało zainstalowanych dziesięć skanerów CT na bramkach kontroli bezpieczeństwa. Skanery wykorzystują technologię tomografii komputerowej do tworzenia szczegółowych obrazów 3D bagażu, dzięki czemu z większą skutecznością wykrywają potencjalne zagrożenia i przedmioty zabronione.

Nowy sprzęt mógł być wprowadzony po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zniesienia limitów na płyny na niektórych lotniskach. Do tej pory, do samolotu można było wnieść płyny w opakowaniach maksymalnie 100 ml.

Wprowadzona innowacja ma usprawnić pracę lotniskowych służb, co według władz portu przyczyni się do szybszej i bardziej komfortowej kontroli bezpieczeństwa.

Strutyński dodał, że celem jest wypracowanie standardu, aby lotniskowa kontrola co do zasady nie przekraczała dziesięciu, maksymalnie dwudziestu minut. Aktualnie pasażerowie zachęcani są do przyjazdu na lotnisko przynajmniej dwie godziny przed planowanym wylotem.

Do zmian na lotnisku w żartobliwym wpisie w mediach społecznościowych odniosły się linie Ryanair. "Kraków: Znosimy limity płynów

Ryanair: Ale limit bagażu zostaje bez zmian" - napisali przedstawiciele spółki na Facebooku.