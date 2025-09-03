Czternastu cudzoziemców, wbrew przepisom, przekroczyło w lesie granicę polsko-litewską. Migranci zostali zatrzymani przez Straż Graniczną i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Do Polski dostali się pokonując trasę wiodącą m.in. przez Białoruś i Łotwę. "Wszyscy jeszcze dziś trafią z powrotem na Litwę w ramach readmisji" - przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

"Wspólny patrol Straży Granicznej i Wojsk Obrony Terytorialnej zatrzymał 14 migrantów z Somalii w lesie przy granicy z Litwą. Wcześniej przebyli trasę przez Białoruś i Łotwę" - poinformował Kierwiński w środę rano.



Jak dodał szef MSWiA, wszyscy złapani cudzoziemcy jeszcze dziś zostaną odesłani na Litwę w ramach procedury readmisji.

Podlaskie. 14 nielegalnych migrantów z Somalii zatrzymanych

Komunikat w sprawie wydała także rzeczniczka Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz. Jak podała, do zatrzymania migrantów doszło we wtorek wieczorem w okolicach miejscowości Hołny Wolmera.

"Migranci do naszego kraju próbowali dostać się niezgodnie z przepisami, poza miejscami wyznaczonymi w ramach przywróconej tymczasowej kontroli granicznej. Nie posiadali przy sobie dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy i pobytu w Polsce" – przekazała.

Zatrzymani zeznać mieli ponadto, że nielegalnie przekroczyli również granicę białorusko-łotewską, a do granicy Polski z Litwą dojechali busem.

Kontrole na granicach z Litwą i Niemcami. Straż Graniczna podaje dane

Od 7 lipca br. na granicy polsko-litewskiej wprowadzono tymczasowe kontrole. Kontrole graniczne i ochrona granicy na tym odcinku prowadzone są przez funkcjonariuszy Straży Granicznych we współdziałaniu z funkcjonariuszami Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Ochrony Kolei, Inspekcji Transportu Drogowego, Strażą Leśną oraz żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej.



Przekraczanie granicy w celu wjazdu do Polski od strony Litwy dopuszczalne jest tylko przez wyznaczone przejścia graniczne.

Jak wynika z danych Straży Granicznej, 2 września na granicy z Litwą skontrolowanych zostało ponad 5,4 tys. osób, trzy tysiące środków transportu, a wjazdu na terytorium RP odmówiono trzem osobom.



Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej obowiązuje ponadto na granicy z Niemcami, gdzie minionej doby skontrolowano blisko 7,3 tys. osób i prawie 3,6 tys. środków transportu.



Z kolei na granicy polsko-białoruskiej odnotowanych zostało blisko 110 prób nielegalnego przedostania się do naszego kraju. 10 osób jest poszukiwanych, w stronę pograniczników ponownie poleciały kamienie.