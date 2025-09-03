Prezydent w USA. Donald Trump powitał Karola Nawrockiego

Prezydent USA Donald Trump przywitał przed Białym Domem Karola Nawrockiego, który odbywa swoją pierwszą wizytę zagraniczną w roli głowy państwa. Niebawem obaj przywódcy przejdą do Gabinetu Owalnego, gdzie odbędą rozmowę w cztery oczy. Później dołączą do nich przedstawiciele delegacji.

Trwa pierwsza wizyta zagraniczna Karola Nawrockiego w roli prezydenta Polski. Głowa państwa został przywitany przed Białym Domem przez amerykańskiego przywódcę Donalda Trumpa o godz. 17:27, czyli niemal pół godziny później niż planowano.

Nad głowami przywódców przeleciały cztery samoloty bojowe F-35 w hołdzie złożonym przez Amerykanów majorowi Maciejowi "Slabowi" Krakowianowi, który zginął w katastrofie F-16 podczas przygotowań do Air Show w Radomiu.

Obaj przywódcy weszli do Białego Domu, gdzie biorą udział w konferencji. - Nie popieram wielu osób, ale jego poparłem i jestem dumny z tego co osiągnął. Bardzo doceniam Polskę, to zaszczyt uczcić pana - mówił Trump i poprosił Nawrockiego o to, żeby pozdrowił papieża, podczas nadchodzącej wizyty w Watykanie.

Prezydent Polski podziękował za zaproszenie do Waszyngtonu i podkreślił, że to dowód na silne relacje łączące oba kraje.

- Z Polską mamy wspaniałe relacje. (...) Pan prezydent Andrzej Duda to jedna z osób, która przyczyniła się do tych relacji - zaznaczył Trump.

Prezydent Karol Nawrocki w USA. Rozmowa z Donaldem Trumpem w Białym Domu

Nawrocki i Trump o godz. 17:25 mieli przejść do Gabinetu Owalnego, gdzie odbędą spotkanie. Pół godziny później dołączą do nich delegacje, żeby wziąć udział w rozmowach plenarnych w formule śniadania roboczego pod przewodnictwem prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych.

Wśród tematów rozmów znajdzie się przede wszystkim bezpieczeństwo w wymiarze militarnym i energetycznym, a także sprawa negocjacji pokojowych zmierzających do zakończenia rosyjskiej agresji w Ukrainie.

Kto poleciał z prezydentem? Skład polskiej delegacji w USA

W skład polskiej delegacji wchodzą szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz, zastępca szefa Gabinetu Prezydenta Jarosław Dębowski, rzecznik prasowy Rafał Leśkiewicz oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Bielan.

Na godz. 19:30 w rezydencji Blair House zaplanowany został briefing prasowy z udziałem Nawrockiego.