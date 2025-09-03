70 proc. Polaków popiera rozszerzenie Unii o kolejne państwa - wynika z najnowszego sondażu Eurobarometru. Polacy mocno entuzjastycznie zareagowaliby na przyłączenie do Wspólnoty kolejnych krajów - z wyjątkiem jednego. Wejście Ukrainy do UE poparłoby 51 proc. badanych - to wynik mniejszy niż europejska średnia.

Polacy coraz liczniej popierają rozszerzenie Unii Europejskiej o kolejne państwa. W najnowszym badaniu przeprowadzonym przez Eurobarometr 70 proc. ankietowanych entuzjastycznie wyraziło się na temat dołączenia do UE następnych krajów. Poparcie to znacznie przewyższa europejską średnią, która wyniosła 56 proc.

Przeciw zwiększeniu liczby państw członkowskich Unii Europejskiej wypowiedziało się 23 proc. badanych, a 7 proc. ankietowanych nie wyraziło swojego zdania na ten temat. W całej Europie odsetek przeciwników wynosi zaś 38 proc., a niepewnych co do swojej odpowiedzi było 6 proc. badanych.

Ukraina jednak poza UE? Polacy zaskoczyli odpowiedzią

Choć to Polacy należą do grona państw europejskich najbardziej zaangażowanych w pomoc uchodźcom z Ukrainy, poparcie na dołączenie Ukrainy do Wspólnoty jest wśród naszych rodaków nieco mniejsze niż w innych krajach UE. Za członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej zagłosowało 51 proc. Polaków, podczas gdy w całej Unii odsetek ten wynosi 52 proc.

Z kolei inne kraje starające się o członkostwo w Unii, takie jak Mołdawia, Bośnia i Hercegowina czy Macedonia Północna otrzymały od polskich ankietowanych poparcie wyższe od unijnej średniej. 52 proc. Polaków zagłosowało za wejściem do UE Mołdawii (średnia pozostałych państw UE wyniosła 48 proc.), natomiast Bośnię i Hercegowinę oraz Macedonię Północną w Unii Europejskiej powitałoby 50 proc. badanych.

Unia Europejska poszerzona o nowe państwa członkowskie? Nie wszyscy są za

Za przystąpieniem Ukrainy do Unii najliczniej zagłosowali obywatele państw nordyckich i bałtyckich, takich jak Szwecja (91 proc.), Dania (81 proc.), Finlandia (81 proc), Litwa (72 proc.) Łotwa (64 proc.) i Estonia (61 proc.).

Największymi przeciwnikami sojuszu Ukrainy z Unią Europejską są zaś Węgrzy i Czechowie (64 proc. badanych).

Badanie przeprowadzane dwa razy w roku przez Komisję Europejską ujawniło, które państwa najbardziej sprzeciwiają się "uzupełnieniu" Unii Europejskiej o nowe kraje. Największymi "przeciwnikami" dołączenia do Wspólnoty innych krajów są Czesi (53 proc.), Austriacy (50 proc.), Francuzi (48 proc.), Niemcy (47 proc.) oraz Belgowie i Włosi (po 43 proc.).