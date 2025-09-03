"W naszej przestrzeni intensywnie operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W nocy Rosja przeprowadziła kolejny atak powietrzny na Kijów. "Pozostańcie w schronach" - apelują do mieszkańców lokalne władze.

"Uwaga, w nocy z 2 na 3 września 2025 r. Federacja Rosyjska kolejny raz wykonuje uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy" - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w serwisie X.

Polskie i sojusznicze samoloty w powietrzu. "W pełnej gotowości"

W komunikacie czytamy, że "w celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło wszystkie niezbędne procedury".

"W naszej przestrzeni intensywnie operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - poinformowało wojsko.

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru" - zaznaczono.

Dowództwo Operacyjne RSZ podało, że "monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji".

Rosja zaatakowała Kijów. Alarm w całej Ukrainie

W nocy z wtorku na środę Rosja przeprowadziła kolejny atak powietrzny na Kijów, słychać było eksplozje. Systemy obrony powietrznej odpierają atak. Alarmy przed atakami rakiet i dronów ogłoszono na całym terytorium Ukrainy.

"Działa obrona powietrzna w Kijowie! Pozostańcie w schronach do czasu odwołania alarmu!" - przekazał na Telegramie Timur Tkaczenko, szef administracji wojskowej Kijowa.

Informacje o atakach rosyjskich dronów napływają też z innych obwodów Ukrainy. Ukraińskie siły powietrzne podały, że większość bezzałogowców zmierza w kierunku zachodniej Ukrainy.

Na ten moment wiadomo o kilku rannych w obwodzie kirowohradskim.