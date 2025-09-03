- Prezydent Donald Trump - co cieszy mnie w sposób szczególny - dał gwarancje bezpieczeństwa Polsce i podkreślił naszą sojuszniczą współpracę w zakresie militarnym i wojskowym- powiedział Karol Nawrocki po spotkaniu z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. Prezydent odniósł się do deklaracji prezydenta USA o obecności amerykańskich wojsk w Polsce.

Nawrocki przekazał, że atmosfera spotkania z Trumpem była "sojusznicza, przyjazna". - Rozpoczęła się od wzruszającego momentu, bowiem w hołdzie majorowi Maciejowi Karkowianowi przeleciały samoloty F-35 - powiedział.

"Trump dał gwarancje bezpieczeństwa Polsce". Nawrocki po spotkaniu w Białym Domu

- Prezydent Donald Trump - co cieszy mnie w sposób szczególny - dał gwarancje bezpieczeństwa Polsce i podkreślił nasza sojuszniczą współpracę w zakresie militarnym i wojskowym. Poczytuję to za duży sukces tego spotkania w obliczu dyskusji o przesuwaniu wojsk amerykańskich w Europie. To jasno wybrzmiało i to odnalazło swoje potwierdzenie podczas rozmów plenarnych, że dla prezydenta Trumpa Polska jest wyjątkowym sojusznikiem - mówił prezydent Polski.

Tłumaczył, że relacje ze Stanami Zjednoczonymi cały czas będą pogłębiane. - Rozmawialiśmy o rozszerzeniu komponentu żołnierzy amerykańskich w Polsce. (...) Były konkretne dyskusje dotyczące właśnie tego projektu - przekazał.

Nawrocki zakomunikował, że od jutra szef Pentagonu Pete Hegseth i szef BBN Sławomir Cenckiewicz będą przygotowywać "rozwiązania, które z całą pewnością będą dobre dla Polski".

Odprowadzając na pytania dziennikarzy prezydent pokreślił, że "widzi poważną szansę" na stałą obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Nawrocki doprecyzował też, że zapowiadane rozmowy między Hegsethem i Cenckiewiczem mają dotyczyć "dużego projektu". - Te rozmowy poszły w kierunku i stałej obecności, i gwarancji bezpieczeństwa, i projektów, które w krótkim czasie będą nowe dla polskiej infrastruktury bezpieczeństwa - mówił.

"Polska liderem państw regionu". Nawrocki o poparciu dla Trójmorza

Podczas spotkania podejmowane były też kwestie ekonomiczne. - Inicjatywa Trójmorza dostała wsparcie pana prezydenta (Trumpa - red.) - powiedział Nawrocki. Dodał, że pojawił się w Waszyngtonie także jako głos państw regonu.

- Dostałem zaproszenie od pana Trumpa na przyszłoroczny szczyt G20 w Miami na Florydzie. To także uznaję za bardzo ważną informację - stwierdził.

- Zaprosiłem prezydenta Trumpa do Polski. Nie ustaliliśmy jeszcze daty, ale możliwe, że będzie to przyszły rok - zapowiedział Nawrocki i dodał, że wizyta Trumpa byłaby pożądana z perspektywy innych państw regionu, których "Polska jest liderem".