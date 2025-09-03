Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty związane z działalnością podkomisji smoleńskiej. Dotyczą one m.in. ujawnienia informacji niejawnych, przekroczenia uprawnień i nieprawidłowego przechowywania tajnych materiałów. Politykowi grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

Były szef resortu obrony narodowej Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty związane z działalnością podkomisji smoleńskiej. Chodzi m.in. o ujawnienie informacji niejawnych, przekroczenie uprawnień i nieprawidłowe przechowywanie tajnych materiałów. Polityk został przesłuchany w charakterze podejrzanego.

"W sprawie nie zachodziła potrzeba zabezpieczenia prawidłowego dalszego toku postępowania poprzez zastosowanie środków zapobiegawczych" - czytamy w komunikacie.

Prokuratorskie zarzuty dla Antoniego Macierewicza. Grozi mu więzienie

O zarzutach dla Macierewicza poinformowała w środę Prokuratura Krajowa. Jak wskazano, dotyczą one lat 2018-2022, kiedy doszło do ujawnienia informacji niejawnych dotyczących katastrofy smoleńskiej. Były szef MON nie przyznał się od zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

Z komunikatu Prokuratury Krajowej wynika, że prokuratorzy przedstawili Macierewiczowi zarzut ujawnienia w latach 2018 - 2022 informacji niejawnych o klauzuli "Ściśle tajne", "Tajne", "Poufne" i "Zastrzeżone" oraz innych chronionych danych dotyczących okoliczności i przyczyn katastrofy samolotu Tu-154 w Smoleńsku.

Zdaniem śledczych miało to nastąpić w związku z pełnioną przez niego funkcją przewodniczącego podkomisji smoleńskiej. Mowa jest także o "innych informacjach chronionych dotyczących okoliczności i przyczyn katastrofy samolotu Tu-154 w Smoleńsku". Wówczas Macierewicz pełnił funkcję Przewodniczącego Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego oraz członka Komisji Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

Podczas konferencji prasowej ujawniono, że nie jest to jedyne śledztwo ws. Antoniego Macierewicza. - Prowadzimy siedem postępowań dotyczących kilkudziesięciu czynów - powiedział prokurator Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.

- Jeszcze nie ma zarzutów. Mogę mówić o przedmiocie śledztw, to dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków. Dotyczy m.in. braku nadzoru, wydawania pieniędzy w sposób niegospodarny, doprowadzenie do zniszczenia samolotu i dowodów rzeczowych - dodał rzecznik.

Antoni Macierewicz wyraził zgodę na publikację wizerunku i nie podał powodów odmowy składania zeznań. Prokuratura przedstawiła mu jeden czyn - tzw. czyn ciągły, na który składa się wiele różnych zachowań popełnionych na przestrzeni kilka lat.

Macierewicz usłyszał prokuratorskie zarzuty. Chodzi o katastrofę smoleńską

Jak wskazano, wykonanie czynności z udziałem byłego ministra "było możliwe po wyrażeniu przez Sejm RP w dniu 5 sierpnia 2025 r. zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej". Jak podkreślono, "wniosek o uchylenie immunitetu został skierowany w dniu 4 lipca 2025 r. przez ówczesnego Prokuratora Generalnego Adama Bodnara".

Na początku sierpnia w czasie tajnej części obrad Sejmu przedstawione zostało sprawozdanie komisji w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie Macierewicza do odpowiedzialności karnej, która zarekomendowała uchylenie politykowi immunitetu. Wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS został przyjęty.

W głosowaniu wzięło udział 430 posłów - 240 opowiedziało się za pozbawieniem go immunitetu, 190 było przeciw, a dziewięciu posłów Konfederacji wstrzymało się od głosu.