- Jak mówi pan, że nie ma działań, no to chyba lepiej znaleźć nową robotę - powiedział do polskiego dziennikarza Donald Trump w reakcji na jego pytanie dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie. Wcześniej Polak stwierdził, że amerykański przywódca nie doprowadził do uzyskania pokoju ani nie sprawił, żeby cokolwiek w zakresie tego konfliktu się zmieniło.

Prezydent Karol Nawrocki poleciał do Stanów Zjednoczonych, gdzie został przywitany przez Donalda Trumpa. Celem wizyty są rozmowy dotyczące m.in. bezpieczeństwa narodowego i wojny w Ukrainie. Przed rozpoczęciem dyskusji obaj politycy spotkali się z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym.

ZOBACZ: Prezydent w USA. Donald Trump powitał Karola Nawrockiego

Podczas briefingu prasowego otrzymywali liczne pytania ze strony mediów.

Trump oburzony słowami polskiego dziennikarza. "Lepiej znaleźć nową robotę"

Jeden z polskich dziennikarzy zwrócił uwagę, że mimo wcześniejszych zapewnień Trump nie zakończył wojny w Ukrainie ani nie sprawił, że coś się zmieniło w kwestii tego konfliktu. To stwierdzenie wywołało oburzenie amerykańskiego prezydenta, który przypomniał, że USA m.in. nałożyły sankcje na Indie.

- Skąd pan wie, że nie ma żadnych działań? - rozpoczął Trump. - Powiedziałby pan, że nałożenie wtórnych sankcji na Indie, największego kupującego poza Chinami, nie było żadnym działaniem? To kosztowało Rosję setki miliardów dolarów. To jest brak działań? - bronił się polityk.

ZOBACZ: Donald Trump o amerykańskich żołnierzach w Polsce. Padła deklaracja

W kolejnych słowach Trump postanowił bezpośrednio uderzyć w polskiego dziennikarza. Rozczarowany jego pytaniem, amerykański prezydent zasugerował mu, że powinien zmienić pracę.

- Nie zrealizowaliśmy jeszcze fazy drugiej ani trzeciej, ale jak mówi pan, że nie ma działań, no to chyba lepiej znaleźć nową robotę - skwitował polityk.