Donald Trump w trakcie spotkania z Karolem Nawrockim przekazał mu prezent, plakat upamiętniający pierwszą wizytę, ówczesnego kandydata na prezydenta w Białym Domu - przekazała w mediach społecznościowych Kancelaria Prezydenta RP.

Wpis mówiący o prezencie opublikowany został w mediach społecznościowych o 19:39.

"Prezydenci Polski Karol Nawrocki i USA Donald Trump w Białym Domu. Karol Nawrocki, jak zapowiedział w kampanii, tak zrobił - z pierwszą wizytą zagraniczną udał się do Waszyngtonu" - czytamy.

Prezydenci Polski @NawrockiKn i USA @realDonaldTrump w Białym Domu.



Karol Nawrocki, jak zapowiedział w kampanii, tak zrobił - z pierwszą wizytą zagraniczną udał sie do Waszyngtonu.



Plakat jest podarunkiem od @POTUS dla Karola Nawrockiego. pic.twitter.com/uNjiQGZtyL — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) September 3, 2025

Karol Nawrocki z wizytą w Białym Domu. Padła ważna deklaracja

Trwa pierwsza wizyta zagraniczna Karola Nawrockiego w roli prezydenta Polski. Głowa państwa został przywitany przed Białym Domem przez amerykańskiego przywódcę Donalda Trumpa o godz. 17:27, czyli niemal pół godziny później niż planowano.

Nad głowami przywódców przeleciały cztery samoloty bojowe F-35 w hołdzie złożonym przez Amerykanów majorowi Maciejowi "Slabowi" Krakowianowi, który zginął w katastrofie F-16 podczas przygotowań do Air Show w Radomiu.

Obaj przywódcy wzięli udział w konferencji prasowej w Białym Domu. - Nie popieram wielu osób, ale jego (Karola Nawrockiego - red.) poparłem i jestem dumny z tego, co osiągnął. Bardzo doceniam Polskę, to zaszczyt gościć pana - mówił Trump i poprosił Nawrockiego o to, żeby pozdrowił papieża, podczas nadchodzącej wizyty w Watykanie.

Prezydent Polski podziękował za zaproszenie do Waszyngtonu i podkreślił, że to dowód na silne relacje łączące oba kraje.

- Z Polską mamy wspaniałe relacje. (...) Pan prezydent Andrzej Duda to jedna z osób, która przyczyniła się do tych relacji - zaznaczył Trump. Później amerykański prezydent zaznaczył, że "Polska jest w kategorii specjalnej" i dodał, że relacje są lepsze niż z "większością" państw.

Amerykański przywódca odpowiadając na pytania dziennikarzy podkreślił, że nie ma zamiaru usuwania amerykańskich żołnierzy z Polski.

- Owszem, rozważaliśmy to w stosunku do innych krajów. Jesteśmy ramię w ramię z Polską i chcemy pomóc temu krajowi obronić się - stwierdził.