Ponad 140 osób usłyszało zarzuty w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej rozbitej przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Według służb podejrzani, wystawiając fikcyjne faktury VAT, narazili Skarb Państwa na straty sięgające dziesiątek milionów złotych. Ostatnia akcja służb zakończyła się zatrzymaniem ośmiu podejrzanych.

CBŚP podkreśliło w opublikowanym komunikacie, że sprawa ma charakter rozwojowy. W śledztwie ustalono sposób działania członków grupy, którzy mieli wystawiać faktury VAT na podstawie przygotowanej przez siebie fikcyjnej dokumentacji księgowej. Przygotowane przez nich dokumenty były podstawą do znanego schematu przestępczego.

W skład grupy wchodziły zarówno firmy wystawiające wyłącznie nierzetelne faktury, tzw. "słupy", podmioty pośredniczące ("bufory"), jak i ostateczni odbiorcy wskazanych faktur. Zdaniem śledczych, osoby podejrzane uczestniczyły również w praniu pieniędzy.

ZOBACZ: Groził podpaleniami. Ukrainiec deportowany z Polski

Kolejne zatrzymania przez CBŚP. Odzyskano część środków

Łączna kwota na wystawionych fakturach przekroczyła 175 milionów złotych. Dokumenty generowały sztuczne koszty, obniżające podstawę opodatkowania po trafieniu do kolejnych podmiotów. Śledczy ustalili, że przestępczy proceder naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 34 milionów złotych.

Ostatnie działania funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania ośmiu osób, przebywających na terenie Warszawy i Skierniewic. W całej sprawie zarzuty postawiono ponad 140 osobom. Podczas śledztwa zabezpieczono już mienie podejrzanych o wartości kilku milionów złotych, a także odzyskano część środków pochodzących z przestępstw.

ZOBACZ: Zakłócenia sygnału GPS nad Bałtykiem. Namierzyli źródło

Wśród podejrzanych znalazły się osoby, które złożyły już korekty nierzetelnych faktur i dokonały zwrotu wyłudzonego VAT-u. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzili działania pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie.