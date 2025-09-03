Greckie władze wprowadzają nowe przepisy dla turystów odwiedzających plaże. Nowe regulacje mają chronić delikatne ekosystemy i naturalne krajobrazy, a ich złamanie może wiązać się z wysokimi karami finansowymi. Popularna plażowa aktywność może teraz kosztować nawet 1000 euro.

Jak informuje "Daily Express", turyści wypoczywający w Grecji muszą przygotować się na nowe, surowe przepisy. Rząd w Atenach zaostrza regulacje mające chronić dziewicze plaże oraz starożytne ruiny przed skutkami masowej turystyki.

Nowe przypisy na greckich plażach. Grzywna za zbieranie muszli i kamieni

Władze podkreślają, że nawet pozornie nieszkodliwe zbieranie muszelek czy kamyków wpływa negatywnie na ekosystem wybrzeża, przyczyniając się do erozji i niszczenia naturalnego piękna greckich plaż.

Według nowych zasad, osoby usuwające naturalne elementy z chronionych obszarów przybrzeżnych muszą liczyć się z karą finansową sięgającą nawet 1000 euro (ok. 4,8 tys. zł).

Surowe przepisy mają być także przestrogą dla turystów, aby bardziej świadomie podchodzili do sposobu spędzania czasu na wakacjach.

ZOBACZ: Greckie wyspy z nową opłatą. Nawet 20 euro za osobę

Nie jest to jedyna zmiana, która czeka turystów. Władze przypominają również o obowiązującym od lat prawie, zgodnie z którym 70 procent publicznych plaż musi pozostać wolne od leżaków i krzeseł do wynajęcia.

Do tej pory przepis ten bywał traktowany z przymrużeniem oka, jednak obecnie jego egzekwowanie stało się dużo bardziej rygorystyczne. Mandaty mogą otrzymać zarówno osoby prywatne, jak i firmy, które nie stosują się do tych zasad.