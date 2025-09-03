Grecja zaostrza przepisy. Wysokie kary za popularną aktywność

Grecja zaostrza przepisy. Wysokie kary za popularną aktywność
Pixabay.com
Na greckich plażach obowiązuje nowy zakaz

Greckie władze wprowadzają nowe przepisy dla turystów odwiedzających plaże. Nowe regulacje mają chronić delikatne ekosystemy i naturalne krajobrazy, a ich złamanie może wiązać się z wysokimi karami finansowymi. Popularna plażowa aktywność może teraz kosztować nawet 1000 euro.

Jak informuje "Daily Express", turyści wypoczywający w Grecji muszą przygotować się na nowe, surowe przepisy. Rząd w Atenach zaostrza regulacje mające chronić dziewicze plaże oraz starożytne ruiny przed skutkami masowej turystyki. 

Nowe przypisy na greckich plażach. Grzywna za zbieranie muszli i kamieni

Władze podkreślają, że nawet pozornie nieszkodliwe zbieranie muszelek czy kamyków wpływa negatywnie na ekosystem wybrzeża, przyczyniając się do erozji i niszczenia naturalnego piękna greckich plaż

 

Według nowych zasad, osoby usuwające naturalne elementy z chronionych obszarów przybrzeżnych muszą liczyć się z karą finansową sięgającą nawet 1000 euro (ok. 4,8 tys. zł).

 

Surowe przepisy mają być także przestrogą dla turystów, aby bardziej świadomie podchodzili do sposobu spędzania czasu na wakacjach

 

ZOBACZ: Greckie wyspy z nową opłatą. Nawet 20 euro za osobę

 

Nie jest to jedyna zmiana, która czeka turystów. Władze przypominają również o obowiązującym od lat prawie, zgodnie z którym 70 procent publicznych plaż musi pozostać wolne od leżaków i krzeseł do wynajęcia.

 

Do tej pory przepis ten bywał traktowany z przymrużeniem oka, jednak obecnie jego egzekwowanie stało się dużo bardziej rygorystyczne. Mandaty mogą otrzymać zarówno osoby prywatne, jak i firmy, które nie stosują się do tych zasad.

Agata Sucharska / pbi / polsatnews.pl
