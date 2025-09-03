- Dostałem zaproszenie od prezydenta Donalda Trumpa na przyszłoroczny szczyt grupy G20 w Miami na Florydzie - przekazał Karol Nawrocki po zakończeniu spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Po raz pierwszy Polska wzięła udział w tego typu wydarzeniu w 2017 roku, kiedy nasz kraj reprezentował ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki.

Prezydent Karol Nawrocki przekazał, że Polska została zaproszona na przyszłoroczny szczyt G20. Zaproszenie na to wydarzenie wpłynęło od Donalda Trumpa podczas dzisiejszego spotkania obu polityków w Białym Domu. - Uznaję to za ważną informację dla opinii publicznej - powiedział Nawrocki, wskazując, że "zabiegał o to" także we wcześniejszych rozmowach.

Po raz pierwszy Polska wzięła udział w tego typu wydarzeniu w 2017 roku. Wówczas na szczyt G20 do niemieckiego Baden-Baden udał się ówczesny premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj reprezentacja naszego kraju została zaproszona do wzięcia udziału w rozmowach, które będą miały miejsce w 2026 roku.

Polska weźmie udział w szczycie G20. Wcześniej zabiegał o to Sikorski

Wcześniej o udział Polski w szczycie G20, zrzeszającym największe gospodarki na świecie, ubiegał się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Po spotkaniu w Miami z sekretarzem stanu USA Marco Rubio poinformował on, że "mamy do tego prawo (...) jako kraj, który prezentuje argument polityczny i intelektualny".

- Jesteśmy krajem, który dokonał udanej transformacji od gospodarki planowej do wolnej. Jesteśmy przykładem do naśladowania dla innych - mówił Sikorski.

Grupa G20 skupia 19 państw oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską. Jej członkowie wytwarzają ponad 80 proc. światowego PKB i odpowiadają za 75 proc. światowego handlu. Prezydencję w grupie sprawuje obecnie Republika Południowej Afryki, która w grudniu przekaże ją Stanom Zjednoczonym.

Nawrocki zakończył rozmowy z Trumpem. Dokąd uda się nazajutrz?

Jak ocenił Nawrocki, dzięki rozmowom z Trumpem udało mu się "potwierdzić bardzo ważną rolę prezydenta Polski w Stanach Zjednoczonych". Wskazał on również, że jego wizyta w Stanach Zjednoczonych oznaczała realizację obietnicy, którą złożył rodakom w trakcie kampanii wyborczej. - Mówiłem, że pierwszą stolicą, którą odwiedzę, będzie Waszyngton - powiedział prezydent.

Opowiadając o swoich najbliższych planach, Nawrocki wskazał, że jutro uda się do Włoch oraz do Watykanu. W czwartek prezydent wraz z żoną złoży wiązanki na grobie św. Jana Pawła II oraz uda się do Bazyliki św. Piotra. O godz. 18 rozpocznie się ceremonia powitania prezydenta Nawrockiego przez premier Włoch Giorgię Meloni. Następnie Nawrocki odbędzie z nią rozmowę.

W piątek przed południem para prezydencka znów przybędzie do Watykanu. Wówczas Nawrocki porozmawia z papieżem Leonem XIV w Pałacu Apostolskim. Polityk spotka się także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem. - Cieszę się, że realizuję swoje założenia - podsumował prezydent.