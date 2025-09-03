Awantura na posiedzeniu Trybunału Stanu. Poszło o skład

Awantura przed posiedzeniem Trybunału Stanu. Ochrona i pracownicy Sądu Najwyższego nie chcieli wpuścić części sędziów do sali narad. To m.in. sędziowie Dariusz Rosati i Jacek Dubois. Do kolejnego spięcia doszło także podczas obrad.

W piątek trzyosobowy skład Trybunału Stanu wyłączył ze sprawy ewentualnego uchylenia immunitetu Małgorzacie Manowskiej 12 sędziów. O uchylenie immunitetu Manowskiej zawnioskowała w lipcu Prokuratura Krajowa, chcąc postawić jej trzy zarzuty karne. PK zapowiedziała zresztą, że w środę stawi się na posiedzeniu, aby jej prokuratorzy wzięli w nim udział.

Awantura przed posiedzeniem Trybunału Stanu. Ważą się losy immunitetu Manowskiej

Sędziowie wyłączeni ze sprawy pojawili się dziś w budynku, w którym ma odbywać się posiedzenie, nie akceptując piątkowej decyzji. W korytarzu jednak zostali zatrzymani przez ochronę i pracowników Sądu Najwyższego. - Dzwonimy po policję, że jesteśmy niewpuszczani na posiedzenie Trybunału Stanu - zagroził Jacek Dubois.

Do kolejnego spięcia doszło już podczas obrad, kiedy to wiceprzewodniczący TS, Piotr Andrzejewski, wdał się w kłótnię z wyłączonymi członkami i zrządził wcześniejszą przerwę. Wychodząc popchnął krzesło i niemal zrzucił z niego jednego z sędziów.

Artykuł jest aktualizowany...