Polska
Akcja CPŚP w Kujawsko-Pomorskiem. Funkcjonariusze użyli granatów hukowych
artellliii72/Pixabay
Akcja CBŚP w powiecie świeckim. W ruch poszły granaty

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzili w środę działania w powiecie świeckim. W trakcie akcji użyli między innymi granatów hukowych. Lokalni mieszkańcy wspominali o strzałach i wybuchach.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z kontrterrorystami z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA prowadzili w środę działania w powiecie świeckim.

 

Celem akcji było zwalczanie przestępczości narkotykowej. Jak ustalił PAP, prawdopodobnie chodziło o laboratorium narkotykowe. 

 

- Brały w niej udział śmigłowce Black Hawk i Bell – przekazał PAP rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

 

W trakcie prowadzonych działań funkcjonariusze użyli granatów hukowych. Nie użyto broni.

 

Więcej informacji wkrótce.

Alicja Krause / mjo / polsatnews.pl
AKCJA POLICYJNACBŚPGRANATY HUKOWEKONTRTERRORYŚCILABORATORIUM NARKOTYKOWEPOLSKAPOWIAT ŚWIECKIPRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWAŚMIGŁOWCE

