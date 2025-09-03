Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzili w środę działania w powiecie świeckim. W trakcie akcji użyli między innymi granatów hukowych. Lokalni mieszkańcy wspominali o strzałach i wybuchach.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z kontrterrorystami z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA prowadzili w środę działania w powiecie świeckim.

Celem akcji było zwalczanie przestępczości narkotykowej. Jak ustalił PAP, prawdopodobnie chodziło o laboratorium narkotykowe.

- Brały w niej udział śmigłowce Black Hawk i Bell – przekazał PAP rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

W trakcie prowadzonych działań funkcjonariusze użyli granatów hukowych. Nie użyto broni.

Więcej informacji wkrótce.