- Jeśli chodzi o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, nigdy się temu nie sprzeciwialiśmy. Jeśli chodzi o NATO, to inna sprawa - przekonywał Władimir Putin podczas spotkania z premierem Słowacji Robertem Fico w Pekinie. Rosyjski prezydent nazwał też kraje NATO "specjalistami od horrorów", sugerując, że jego kraj nie stanowi zagrożenia dla państw Sojuszu.

Władimir Putin i Robert Fico przybyli do Pekinu na tamtejsze obchody 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Na marginesie uroczystości doszło do spotkania przywódców. Część ich rozmowy odbyła się w towarzystwie dziennikarzy. Rozpoczynając dyskusję słowacki premier wykazał troskę o samopoczucie rosyjskiego prezydenta.

- Na początku mam niezbyt przyjemne pytanie - jak się trzymasz? - zapytał Fico.

- Jeśli żyję, to znaczy, że dobrze - odpowiedział Putin, dodając, że to "miłe pytanie".

Putin spotkał się z Fico. "Doceniamy niezależną politykę"

Szef słowackiego rządu wyraził ubolewanie, że jest jedynym przedstawicielem Unii Europejskiej, który pojawił się na uroczystościach w Pekinie. Stwierdził, że nie można zaprzeczyć, że Związek Radziecki i Chiny poniosły najbardziej dotkliwe konsekwencje II wojny światowej. Putin odwdzięczył się za ciepłe słowa, pochwałami polityki prowadzonej przez Słowację.

- Bardzo doceniamy niezależną politykę zagraniczną, którą prowadzi pan i pański zespół. Polityka pańskiego rządu przynosi pozytywne rezultaty. Przede wszystkim oczywiście mam na myśli wskaźniki ekonomiczne - mówił rosyjski przywódca.

Jak wskazał, pomimo bojkotu działalności w Rosji przez Europę, niektóre słowackie firmy wciąż funkcjonują na jej terytorium. Zdaniem Putina, przynosi to korzyść gospodarce Słowacji.

Putin o akcesji Ukrainy do UE: Nigdy się nie sprzeciwialiśmy

Podczas rozmowy nie zabrakło tematu wojny w Ukrainie i ewentualnych negocjacji pokojowych Moskwy i Kijowa. Putin przedstawił stanowisko Rosji dotyczące akcesji Ukrainy do zachodnich wspólnot międzynarodowych.

- Jeśli chodzi o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, nigdy się temu nie sprzeciwialiśmy. Jeśli chodzi o NATO, to jest inna sprawa, tutaj mówimy o zapewnieniu bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, nie tylko dzisiaj - przekonywał przywódca.

Rosyjski lider stwierdził, że na przestrzeni lat "NATO starało się wchłonąć niemal całą przestrzeń postsowiecką". Wskazał, że jego kraj musiał zareagować na te działania. Odniósł się także do przestróg liderów państw Sojuszu Północnoatlantyckiego dotyczących możliwego ataku Rosji na Europę, nazywając je "prowokacją lub kompletną niekompetencją" i zapewniając, że nie mają one żadnych podstaw.

"Specjaliści od horrorów". Rosyjski przywódca o NATO

Kraje członkowskie NATO Putin nazwał "specjalistami od horrorów", tłumacząc, że ich przywódcy starają się ukazać Rosję na arenie międzynarodowej w złym świetle. - Każdy zdrowy na umyśle człowiek doskonale zdaje sobie sprawę, że Rosja nigdy nie miała, nie ma i nie będzie miała zamiaru nikogo atakować - powiedział.

Putin stwierdził też, że inwazja Ukrainy była konieczna, by chronić interesy Kremla oraz ludność w Donbasie. - To jest istota konfliktu w Ukrainie - orzekł.

Zapewnił też, że ma nadzieję, że "konstruktywny dialog ze Stanami Zjednoczonymi będzie kontynuowany". Fico wskazał, że również i on oczekuje pogłębienia współpracy USA i Rosji, zwłaszcza w kontekście budowy elektrowni jądrowej na Słowacji.

Słowacki premier, który w najbliższy piątek spotkać ma się również z Wołodymyrem Zełenskim, zapewnił Putina, że podczas rozmowy z ukraińskim przywódcą będzie "protestował" przeciwko ukraińskim atakom na rosyjskie rurociągi. Zadeklarował też, że aneksja Ukrainy do NATO jest niedopuszczalna.