Wyniki Lotto na 2 września 2025 roku. Sprawdź wygrane liczby

We wtorek, 2 września 2025 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. Które liczby okazały się szczęśliwe? Podajemy wyniki losowania: Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Multi Multi, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, EuroJackpot, Kaskada.

Wyniki losowania Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 2 września 2025 roku, to:

33, 23, 13, 12, 36, 14

W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż dwadzieścia dwa milionów złotych.

Następne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 4 września 2025 roku o godzinie 22:00.

Najwyższą wygraną w Lotto do tej pory było trzydzieści sześć milionów złotych, zdobyte 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki dla Lotto Plus

Losowania Lotto Plus odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 2 września 2025 roku, to:

36, 21, 33, 8, 34, 13

W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3 zł) i dopłacić 1 zł.

W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi milion złotych, ostatnio padła 30 sierpnia 2025 roku w Gnieznie.

Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 4 września 2025 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Mini Lotto

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 2 września 2025 roku, to:

30, 16, 27, 23, 17

W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.

Najwyższą wygraną w Mini Lotto do tej pory było 560 tysięcy złotych, zdobyte 16 listopada 2024 roku w przez Internet.

Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 3 września 2025 roku o godzinie 22:00.

Multi Multi – wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 2 września 2025 roku, to:

Losowanie o 14:00: 13, 61, 55, 3, 20, 53, 47, 26, 1, 75, 42, 6, 28, 63, 16, 18, 39, 7, 45, 65 (Plus: 65)

Losowanie o 22:00: 29, 32, 67, 80, 71, 22, 60, 54, 18, 24, 40, 61, 7, 11, 5, 51, 36, 75, 23, 21 (Plus: 21)

W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych.

Najwyższą wygraną w Multi Multi do tej pory było siedem milionów złotych, zdobyte 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.

Wyniki losowania EuroJackpot

Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 2 września 2025 roku, to:

Liczby główne: 1, 5, 12, 38, 47

Euronumery: 7, 8

W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 320 milionów.

Najwyższą wygraną w EuroJackpot w Polsce do tej pory było 213 milionów złotych, zdobyte 12 sierpnia 2022 roku w pow. krotoszyńskim.

Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 5 września 2025 roku o godzinie 20:45.

Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 2 września 2025 roku, to:

Losowanie o 14:00: 3, 2, 11, 14, 16, 24, 23, 18, 7, 4, 8, 15

Losowanie o 22:00: 20, 18, 21, 8, 4, 5, 14, 6, 2, 1, 19, 24

W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za dwa zestawy liczb za jedyne 2 zł. Gracz sam decyduje czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie.

Najwyższą wygraną w Kaskadzie do tej pory było 250 tysięcy złotych, zdobyte 27 sierpnia 2025 roku przez Internet.

Wyniki losowania Ekstra Pensji

Losowania Ekstra Pensji odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 2 września 2025 roku, to:

9, 4, 30, 21, 24 oraz 1

W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5000 złotych miesięcznie przez 20 lat.

Najwyższą jednorazową wygraną w Ekstra Pensji do tej pory było 50 tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat), zdobyte 15 października 2017 roku w Warszawie.

Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 3 września 2025 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Ekstra Premii

Losowania Ekstra Premii odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 2 września 2025 roku, to:

27, 4, 6, 20, 12 oraz 1

W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote.

Najwyższą wygraną w Ekstra Premii do tej pory było 1 milion złotych, zdobyte 3 października 2022 roku w miejscowości Ryczywół.

Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 3 września 2025 roku o godzinie 22:00.

WIDEO: mObywatel z nową funkcjonalnością. Ułatwi życie wielu kierowcom Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pai / polsatnews.pl