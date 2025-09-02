Szymon Hołownia zostanie przesłuchany w sprawie swoich słów o "zamachu stanu", jakie padły w programie "Gość Wydarzeń" Polsat News. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba potwierdził w rozmowie z Interią, że przesłuchanie marszałka Sejmu odbędzie się 10 października.

- Wielokrotnie proponowano mi, sugerowano, rozpytywano mnie czy jestem gotowy przeprowadzić zamach stanu, bo do tego się to sprowadza - mówił Szymon Hołowni 25 lipca w programie "Gość Wydarzeń".

Słowa marszałka Sejmu szybko wzbudziły ogromne emocje w polskiej przestrzeni publicznej. Spotkanie w sprawie wypowiedzi proponował liderowi Polski 2050 pełniący wówczas funkcję głowy państwa Andrzej Duda. Ostatecznie, przynajmniej oficjalnie, do rozmów jednak nie doszło.

Szymon Hołownia o "zamachu stanu". Marszałek zostanie przesłuchany

Słowa Hołowni odbiły się echem również w koalicji rządowej. Donald Tusk na antenie TVN24 przekonywał, ze gdy "ktoś wypowiada takie kontrowersyjne słowa, to musi się liczyć z pewnymi konsekwencjami". Jeszcze w lipcu rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba informował, że planowane jest przesłuchanie marszałka.

- Jesteśmy bardzo zainteresowani tym, co marszałek Sejmu ma do przekazania w zakresie podżegania do ewentualnej zbrodni zamachu stanu - przekonywał przedstawiciel prokuratury.

Wkrótce więcej informacji.