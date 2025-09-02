1 września wystartowała jesienna ramówka Polsatu. W stacji zadebiutował kultowy teleturniej "Milionerzy" i jak pokazują wyniki - fani teleturnieju zmienili stację razem z Hubertem Urbańskim i dołączyli do widzów Polsatu. Co ważniejsze, Polsat tego dnia był numerem jeden w największej grupie komercyjnej 16-59!

Przez cały dzień Polsat oglądało średnio 9,6 proc. wszystkich widzów w najważniejszej grupie rozliczeniowej - widzów w wieku 16-59 lat. Do sukcesu przyczyniły się programy jakie stacja zaproponowała swoim widzom w paśmie wieczornym czyli debiutujący "Milionerzy", dwa filmowe hity a także pierwszy odcinek nowego sezonu serialu "Pierwsza miłość" otwierający cały wieczór.



Aby obejrzeć pierwszy tej jesieni odcinek "Milionerów" przed telewizorem zasiadło prawie 800 tysięcy widzów. Tym samym Polsat osiągnął wynik lepszy niż teleturniej konkurencji. Jest to też niemal dwa razy lepszy wynik niż Polsat notował wiosną w analogicznym pasmie. Po prostu moda na Polsat trwa.

"Milionerzy" na antenie Polsatu. Sukces przyniosła kampania promocyjna

Start "Milionerów" w Polsacie poprzedziła spektakularna kampania promocyjna. Głównym elementem kampanii była "przeprowadzka" - event podczas którego przez Warszawę przejechał konwój trzech TIR-ów. Przed ciężarówkami w kabriolecie jechał Hubert Urbański. Kawalkada pojazdów przemieściła się z Wilanowa na Ostrobramską - do siedziby Polsatu wzbudzając ogromne zainteresowanie. Akcja odbiła się szerokim echem w mediach.

Rozpoczęciu emisji programu towarzyszy kompleksowa kampania 360 łącząca różne kanały komunikacji o zasięgu ogólnopolskim takie jak: wieloformatowa kampania outdoorowa, główne serwisy digitalowe, platformy Meta, TikTok i You Tube, największe stacje radiowe i magazyny z segmentu TV guide, działania autopromocyjne na kanałach Polsatu oraz szeroko zakrojone działania PR.



"Milionerzy" są emitowani w Polsacie od poniedziałku do czwartku o 19.55.

red. / polsatnews.pl