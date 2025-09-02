Lekcje edukacji zdrowotnej w Sejmie. Zaprosił posłów PiS

Poseł KO Adrian Witczak zaproponował w "Studiu Parlament", że poprowadzi w Sejmie lekcje z zakresu edukacji zdrowotnej dla posłów Prawa i Sprawiedliwości. - Pan poseł za bardzo się rozpędził - odpowiedział mu polityk PiS Paweł Szrot, tłumacząc, że ma podstawy, by obawiać się nowego przedmiotu szkolnego. Jak dodał, demograficzne problemy Polski wymagają promowania "tradycyjnego modelu rodziny".

1 września przedmiot edukacja zdrowotna zastąpił dotychczasowe zajęcia z wychowania do życia w rodzinie. Zdaniem twórców nowego programu szkolnego, ma on pomóc dzieciom w zrozumieniu istotnych mechanizmów psychicznych, a także ułatwić dostęp do rzetelnych informacji na temat własnego ciała i zdrowia.

Zdaniem części Polaków jest to jednak przedmiot potencjalnie szkodliwy z uwagi na propagowanie - jak twierdzą - "niewłaściwych zachowań seksualnych".

Edukacja zdrowotna dla posłów PiS? Polityk KO o swoich planach

O sprawie dyskutowali na antenie Polsat News Polityka poseł Platformy Obywatelskiej Adrian Witczak oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szrot. Prowadzący program "Studio Parlament" zauważył, że polityk KO zabrał ze sobą książkę. Jak wyjaśnił sam zainteresowany, był to rekwizyt dydaktyczny związany z jego planami wobec parlamentarzystów.

- Okazało się, że niektórzy posłowie nie są przygotowani z zakresu edukacji zdrowotnej, więc stwierdziłem, że zorganizuję lekcje dla parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. A że jestem biologiem, to będziemy się spotykać w poniedziałki o 8:00. Jak parlamentarzyści mają ochotę, to serdecznie zapraszam - wyjaśnił Witczak.

Dopytywany o to, czego chce nauczać, odparł: - Myślę, że pokażę, co tak naprawdę jest w podstawie programowej edukacji zdrowotnej, dlatego że to są treści, które są niezwykle potrzebne i odpowiadają na te potrzeby młodych ludzi, którymi się interesują.

Polityk ocenił, że "dzisiaj ten świat i młodzi ludzie potrzebują rzetelnych informacji od swoich nauczycieli". - Jak sobie radzić chociażby ze stresem, w jaki sposób aktywność fizyczna wpływa na funkcjonowanie organizmu, czym jest zdrowa dieta - wymieniał. Przekonywał też, że to nauczyciele są osobami, którym uczniowie mogą zaufać, a klasa jest właściwym miejscem do poznawania świata, nie zaś sam TikTok. - Nie wiem, dlaczego posłowie PiS się tego boją - podsumował.

Spięcie w studiu Polsat News. "Nie ufam"

- Pan poseł za bardzo się rozpędził - odparł Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości. Pytany, czy będzie uczęszczał na lekcje posła Witczaka, zaznaczył, że nie zamierza. - Być może jako prawnik powinienem zapytać pana posła, czym się różni np. rozporządzenie od ustawy w porządku źródeł praw konstytucyjnych. Niektórzy, zdaje się, po pana stronie mają z tym ostatnio problemy - skwitował Szrot.

Polityk wyznał, że nie ma zaufania do osób, które na poziomie ministerialnym wprowadzają edukację zdrowotną do szkół. - Z tą edukacją zdrowotną jest tak... Skądinąd - albo słuszne rzeczy, albo neutralne opisowo zostały podlane tak pikantnym, ideologicznym sosem, że to musi budzić moje obawy - tłumaczył.

Szrot przekonywał ponadto, iż powinno się rozwiązać problem demografii w Polsce, stawiając na tradycyjne wartości. - Jedyną receptą na ten kryzys demograficzny jest promowanie tradycyjnego modelu rodziny - podsumował.

Czym jest edukacja zdrowotna?

Edukacja zdrowotna ma łączyć elementy nauk o zdrowiu, medycznych, społecznych, humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych oraz odnosić się do zdrowia w wymiarze fizycznym, psychicznym, seksualnym, społecznym i środowiskowym na wszystkich etapach życia. Przedmiot będzie nauczany w szkołach podstawowych w klasach IV–VIII i w szkołach ponadpodstawowych. W tym roku będzie nieobowiązkowy - z zajęć można zrezygnować do 25 września.

Decyzja o tym, że będzie to przez rok przedmiot nieobowiązkowy, zapadła w trakcie kampanii prezydenckiej po protestach części społeczeństwa i Kościoła.

Ogłaszając ją, minister edukacji Barbara Nowacka argumentowała, że "widząc napięcia", musi ochronić szkołę przed "awanturą polityczną". Kilka dni wcześniej o nieobowiązkowości nowego przedmiotu poinformował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Nowacka tłumaczyła później, że to rozmowy z nauczycielami spowodowały, że edukacja zdrowotna będzie nieobowiązkowa.