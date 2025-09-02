Remis w czołówce, cztery partie poza Sejmem. Nowy sondaż parlamentarny

Przewaga Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością w najnowszym sondażu wynosi 0,2 pkt proc. i mieści się w granicach błędu statystycznego. Trzecią lokatę zajmuje Konfederacja z wynikiem 14,4 proc. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica. Progu wyborczego nie zdołały natomiast przekroczyć Razem, Polskie Stronnictwo Ludowe, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna oraz Polska 2050.

Gdyby wybory do parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę do urn udałoby się ponad 56 proc. uprawnionych osób - wynika sondażu IBRiS dla Onetu.

Na pytanie o udział w wyborach odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 39,6 proc. respondentów, a "raczej tak" - 16,7 proc. Wariant "raczej nie" to wybór 15,3 proc. ankietowanych, a "zdecydowanie nie" - 25,4 proc. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 3 proc. zapytanych osób.

Sondaż. Remis KO i PiS. Różnica w granicach błędu statystycznego

W najnowszym sondażu prowadzi Koalicja Obywatelska jednak jej przewaga nad zajmującym drugą lokatę Prawem i Sprawiedliwością wynosi 0,2 pkt proc. i mieści się w granicach błędu statystycznego. Według Onetu można więc mówić o remisie.

Z badania wynika, że KO popiera 28,5 proc. respondentów podczas gdy na PiS zagłosowałoby 28,3 proc. ankietowanych. W porównaniu do poprzedniego sondażu z czerwca formacja Donalda Tuska zanotowała wzrost o 2,7 pkt proc., a partia Jarosława Kaczyńskiego - spadek o 2,2 pkt proc.

Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja z wynikiem 14,4 proc. -, o 2,4 pkt proc. mniej niż w badaniu z czerwca. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica, która mogłaby liczyć na 8,1 proc. głosów, czyli o 2 pkt proc. więcej niż wynikało to z poprzedniego sondażu.

Cztery partie poza Sejmem. Nowy sondaż

Cztery kolejne uwzględnione w sondażu ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego wynoszącego 5 proc. Są to: partia Razem z wynikiem 4,2 proc. (+0,3 pkt proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe z 4,1 proc. (+0,1 pkt proc.), Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z 3,4 proc. (-1,7 pkt proc.) oraz Polska 2050 z 2,3 proc. (-2,3 pkt proc.).

Pozostałe 6,7 proc. uczestników badania pytanych o preferencje wyborcze wskazało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS 29 i 30 sierpnia na ogólnopolskiej próbie 1069 osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).