Karol Nawrocki leci z pierwszą zagraniczną wizytą do Stanów Zjednoczonych. Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP przekazał szczegóły pobytu głowy państwa za oceanem. Przekazał też, że prezydencki samolot z USA poleci prosto do Włoch.

Prezydent Polski rozpoczął pierwsze podróże zagraniczne. O planie wizyt w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech mówił podczas wtorkowej konferencji prasowej Marcin Przydacz, odpowiedzialny w Pałacu Prezydenckim za politykę międzynarodową.

- Już za chwilę prezydent Karol Nawrocki uda się ze swoją pierwszą wizytą zagraniczną do Waszyngtonu, do Stanów Zjednoczonych. To będzie przede wszystkim okazja do spotkania w Białym Domu, do rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem - zaznaczy.

Przypomniał, że wizyta za oceanem była obietnicą wyborczą Nawrockiego, podobnie jak i jego drugi cel podróży - Watykan. - I dokładnie tak to zostało zaplanowane i w tym momencie przystępujemy do realizacji - powiedział.

Wizyta w USA. Prezydent Karol Nawrocki będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem

W środę prezydent o godz. 11 pojawi się przed Białym Domem, gdzie powita go Trump. - Później będzie miała miejsce ceremonia przedstawienia delegacji i złożenie wpisów w księdze pamiątkowej - zapowiedział.

Następnie obaj przywódcy odbędą rozmowę, a po niej nastąpi spotkanie z mediami. - Po rozmowach z dziennikarzami przewidziane jest kolejne spotkanie prezydentów, w których będą też uczestniczyli członkowie delegacji - mówił Przydacz.

Wyjaśnił, że agenda rozmów w głównej mierze będzie dotyczyła kwestii bezpieczeństwa. - Stany Zjednoczone są naszym kluczowym sojusznikiem w ramach NATO, ale także i dostarczycielem bezpieczeństwa dla Europy. Jak wiemy, także i po ostatnich decyzjach szczytu w Hadze wydatki zbrojeniowe Europejczyków w końcu zaczną się zwiększać, choć ten proces będzie trwał prawie dekadę, do tego czasu ważne jest, abyśmy utrzymywali jak najlepsze relacje z Amerykanami, bo to oni stanowią o sile Sojuszu - mówił Przydacz.

ZOBACZ: Nawrocki zaapelował do mieszkańców Wielunia. "Musimy być gotowi do wojny"

Jednym z tematów będzie też omówienie szczytu na Alasce oraz wszystko, co dzieje się wokół rozmów pokojowych. - Będziemy się starali zaprezentować pomysły pana prezydenta na dalsze działanie w ramach rozmów negocjacyjnych - mówił.

Nawrocki omówi też z Trumpem sprawy gospodarcze, w tym dostawy skroplonego gazu, budowę elektrowni jądrowej, współpracę w zakresie przemysłów zbrojeniowych.

W polskiej delegacji obok prezydenta będą Przydacz, szef BBN Sławomir Cenckiewicz, poseł Adam Bielan, rzecznik Rafał Leśkiewicz oraz wiceszef gabinetu Jarosław Dębowski.

Prezydent poleci do Włoch. Wizyta w Watykanie

Ze Stanów Zjednoczonych prezydencki samolot uda się do Włoch, gdzie głowa państwa złoży wizytę w Rzymie i Watykanie.

W czwartek po południu Nawrocki wraz z małżonką złożą w watykańskiej Bazylice św. Piotra wiązanki na grobie św. Jana Pawła II. Następnie o godz. 18 w Rzymie rozpocznie się ceremonia powitania prezydenta przez premier Włoch Giorgię Meloni.

W piątek przed południem para prezydencka znów przybędzie do Watykanu. Karol Nawrocki będzie rozmawiał z papieżem Leonem XIV w Pałacu Apostolskim. Następnie prezydent spotka się z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem.

Wczesnym popołudniem Nawrocki uda się do Pałacu Prezydenckiego w Rzymie na spotkanie z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą. Odbędą się rozmowy plenarne pod przewodnictwem obu prezydentów.