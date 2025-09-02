- To stało się faktem absolutnie historycznym. Polska trafiła w tych dniach do bardzo ekskluzywnego klubu państw bilionerów - powiedział Donald Tusk. Dodał, że na świecie jest tylko 20 takich państw. Premier pochwalił się także imponującym wzrostem gospodarczym. - Polska jest bezkonkurencyjna - powiedział, a następnie pokazał statystyki.

Na posiedzeniu Rady Ministrów głos zabrał Donald Tusk, który przekazał "dwie dobre informacje". - Często słyszymy, że nie umiemy się pochwalić, nie zawsze znajdujemy czas i determinację żeby powiedzieć, co Polsce się udaje - mówił o rozwoju gospodarczym Polski.

Donald Tusk: Polska w klubie bilionerów

Premier zaprezentował dane, z których wynika, że "Polska dołączyła do ekskluzywnego klubu bilionerów".

- To wreszcie stało się faktem, absolutnie historycznym. Polska trafiła w tych dniach do bardzo ekskluzywnego klubu państw bilionerów. Ja wiem, że to są abstrakcyjne statystki, że się w głowach nie mieści takie coś jaj bilion - powiedział.

ZOBACZ: Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Co z wodą w kranach?

Tusk podkreślił, że na świecie jest 20 państw, które mogą pochwalić się podobnym statusem. - Na 195 państw 20 należy do tego klubu i tak jak już nie raz mówiłem, nie jest to nasze ostatnie słowo. To od was też będzie zależało czy ten marsz w górę będzie kontynuowali tak efektywnie - dodał.

- Polska jest bezkonkurencyjna, jeśli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego: plus 3,4 proc.. Mówimy o realnym dochodzie rozporządzalnym, czyli pieniądzach, które każdy obywatel ma do dyspozycji (...). Polakom rekordowo, w porównaniu z innymi zachodnimi państwami, wzrosła ilość pieniędzy w portfelach - wskazywał lider PO.

Donald Tusk z rekomendacją dla Karola Nawrockiego

Premier przekazał także, że "trzyma kciuki" za wizytę Karola Nawrockiego w USA.

- Zacznę od sprawy, która nadal budzi sporo emocji. Przekazałem prezydentowi przed wyjazdem do USA potwierdzenie, że przygotowane rekomendacje rządu pozostają w mocy. Radosław Sikorski przekazał, co jest priorytetem. Trzymam kciuki za efektywność tych relacji - powiedział na początku posiedzenia rządu Donald Tusk.

ZOBACZ: Pierwsze takie spotkanie. Nawrocki przyjął Tuska w Pałacu Prezydenckim

Premier dodał , że "Karol Nawrocki wie od nas, czego Polska oczekiwałaby po wizycie Polska" w Waszyngtonie.



Premier oznajmił także, że w czwartek weźmie udział w spotkaniu tzw. koalicji chętnych. - Organizatorem jest (Emmanuel) Macron, będziemy rozmawiać o tym, co na tym etapie możemy jeszcze zrobić na rzecz pokoju w Ukrainie - dodał.