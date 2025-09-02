Około dwa tysiące północnokoreańskich żołnierzy zginęło, walcząc po stronie Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie - poinformowała we wtorek Narodowa Służba Wywiadowcza Korei Południowej (NIS). Kilka dni temu dyktator żegnał poległych, a nagrania z tego wydarzenia obiegły media na całym świecie.

Szacowaną liczbę poległych północnokoreańskich żołnierzy NIS ujawniła podczas posiedzenia parlamentarnej komisji ds. wywiadu.

Według służb Pjongjang "planuje wysłać do Rosji trzecią grupę złożoną z 6 tys. żołnierzy, a według naszych informacji 1 tys. żołnierzy inżynierii wojskowej już dotarło do Rosji" - podała agencja Yonhap.

Dotychczasowe kontyngenty "stacjonują na tyłach jako siły rezerwowe i istnieje możliwość wymiany lokalnego dowództwa" - dodano.

Korea Północna. Kim Dzong Un wysyła żołnierzy do Rosji

Od października ubiegłego roku Korea Północna wysłała do Rosji co najmniej 13 tys. żołnierzy oraz znaczne dostawy broni konwencjonalnej, aby wesprzeć działania wojenne Kremla w Ukrainie.

W ubiegłym tygodniu północnokoreańska agencja KCNA poinformowała, że przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un uhonorował północnokoreańskich "męczenników" poległych w wojnie przeciwko Ukrainie i złożył kondolencje ich rodzinom.

Agencja Reutera 22 sierpnia opublikowała nagrania ukazujące sceny, w których Kim żegna poległych.

Kim pojechał do Pekinu. Weźmie udział w paradzie wojskowej

Kim udał się do Pekinu, gdzie w środę weźmie udział w paradzie wojskowej u boku m.in. przywódcy Rosji Władimira Putina. Według NIS opancerzony pociąg z Kimem na pokładzie we wtorek przekroczył granicę Korei Płn. z Chinami.

W Pekinie odbędzie się wielka parada wojskowa z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. W ubiegłym tygodniu ujawniono, że rosyjski przywódca ma zająć miejsce po prawej stronie gospodarza uroczystości - chińskiego przywódcy Xi Jinpinga, podczas gdy Kim - po lewej.

Wizyta ta - jak oceniła NIS - "ma na celu poszerzenie zakresu działań zewnętrznych poprzez przywrócenie stosunków między Koreą Północną a Chinami oraz pozyskanie wsparcia gospodarczego Chin w celu znalezienia wyjścia z kryzysu systemu".

NIS nie wyklucza, że wraz z Kimem podróżuje jego żona Ri Sol Dzu oraz wpływowa siostra, Kim Jo Dzong.