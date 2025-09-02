Donald Tusk jest obecnie najskuteczniejszym politykiem w Polsce - wynika z najnowszego sondażu. Na drugim miejscu w zestawieniu, ze stratą 4,6 punktu procentowego znalazł się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podium zamyka Sławomir Mentzen.

Jak wynika z najnowszego badania United Surveys dla Wirtualnej Polski Donald Tusk jest najskuteczniejszym politykiem w kraju. Wskazało go 28,1 proc. badanych.

Na drugim miejscu znalazł się Jarosław Kaczyński z wynikiem 23,5 proc. Trzecie miejsce zajął z kolei Sławomir Mentzen, na którego postawiło 11,3 proc. osób.

Najskuteczniejsi politycy w Polsce. Kto na kolejnych miejscach?

W dalszej części zestawienia znaleźli się:

prezydent Karol Nawrocki (10,5 proc.),

(10,5 proc.), szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (5,2 proc.),

(5,2 proc.), przewodniczący partii Razem Adrian Zandberg (2,7 proc.),

(2,7 proc.), były prezydent Andrzej Duda (1,7 proc.),

(1,7 proc.), współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (1,4 proc.),

(1,4 proc.), lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun (1 proc.)

(1 proc.) marszałek Sejmu Szymon Hołownia (0,4 proc.).

ZOBACZ: Jarosław Kaczyński na wakacjach. Tak prezes PiS spędzał urlop

Ankietowani odpowiadali na pytanie - "Kto Pana/Pani zdaniem jest obecnie najbardziej skutecznym politykiem w Polsce?". 14 proc. badanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 13–16 sierpnia metodą CATI/CAWI (wywiadów telefonicznych/wywiadów internetowych) na próbie 1000 osób.

Sondaż partyjny. KO z niewielką przewagą

We wtorek opublikowano także sondaż partyjny. Wynika z niego, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę do urn udałoby się 56 proc. badanych.

Z badania wynika, że wygrałaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 28,5 proc. Drugie miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,3 proc. Różnica między wynikami mieści się w graniach błędu statystycznego.

ZOBACZ: Spotkanie Tusk-von der Leyen na granicy z Białorusią. Pojawili się nieproszeni goście

Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja z wynikiem 14,4 proc. -, o 2,4 pkt proc. mniej niż w badaniu z czerwca. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica, która mogłaby liczyć na 8,1 proc. głosów, czyli o 2 pkt proc. więcej niż wynikało to z poprzedniego sondażu.

Badanie przeprowadził dla Onetu Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS 29 i 30 sierpnia na ogólnopolskiej próbie 1069 osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).