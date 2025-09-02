Polacy wskazali najskuteczniejszego polityka. Jest nowy sondaż
Donald Tusk jest obecnie najskuteczniejszym politykiem w Polsce - wynika z najnowszego sondażu. Na drugim miejscu w zestawieniu, ze stratą 4,6 punktu procentowego znalazł się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podium zamyka Sławomir Mentzen.
Jak wynika z najnowszego badania United Surveys dla Wirtualnej Polski Donald Tusk jest najskuteczniejszym politykiem w kraju. Wskazało go 28,1 proc. badanych.
Na drugim miejscu znalazł się Jarosław Kaczyński z wynikiem 23,5 proc. Trzecie miejsce zajął z kolei Sławomir Mentzen, na którego postawiło 11,3 proc. osób.
Najskuteczniejsi politycy w Polsce. Kto na kolejnych miejscach?
W dalszej części zestawienia znaleźli się:
- prezydent Karol Nawrocki (10,5 proc.),
- szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (5,2 proc.),
- przewodniczący partii Razem Adrian Zandberg (2,7 proc.),
- były prezydent Andrzej Duda (1,7 proc.),
- współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (1,4 proc.),
- lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun (1 proc.)
- marszałek Sejmu Szymon Hołownia (0,4 proc.).
Ankietowani odpowiadali na pytanie - "Kto Pana/Pani zdaniem jest obecnie najbardziej skutecznym politykiem w Polsce?". 14 proc. badanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 13–16 sierpnia metodą CATI/CAWI (wywiadów telefonicznych/wywiadów internetowych) na próbie 1000 osób.
Sondaż partyjny. KO z niewielką przewagą
We wtorek opublikowano także sondaż partyjny. Wynika z niego, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę do urn udałoby się 56 proc. badanych.
Z badania wynika, że wygrałaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 28,5 proc. Drugie miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,3 proc. Różnica między wynikami mieści się w graniach błędu statystycznego.
Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja z wynikiem 14,4 proc. -, o 2,4 pkt proc. mniej niż w badaniu z czerwca. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica, która mogłaby liczyć na 8,1 proc. głosów, czyli o 2 pkt proc. więcej niż wynikało to z poprzedniego sondażu.
Badanie przeprowadził dla Onetu Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS 29 i 30 sierpnia na ogólnopolskiej próbie 1069 osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).