Polska
PAP/Artur ReszkoPAP/Marian Zubrzycki
Polacy wskazali najskuteczniejszych polityków w Polsce

Donald Tusk jest obecnie najskuteczniejszym politykiem w Polsce - wynika z najnowszego sondażu. Na drugim miejscu w zestawieniu, ze stratą 4,6 punktu procentowego znalazł się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podium zamyka Sławomir Mentzen.

Jak wynika z najnowszego badania United Surveys dla Wirtualnej Polski Donald Tusk jest najskuteczniejszym politykiem w kraju. Wskazało go 28,1 proc. badanych.

 

Na drugim miejscu znalazł się Jarosław Kaczyński z wynikiem 23,5 proc. Trzecie miejsce zajął z kolei Sławomir Mentzen, na którego postawiło 11,3 proc. osób.

Najskuteczniejsi politycy w Polsce. Kto na kolejnych miejscach? 

W dalszej części zestawienia znaleźli się:

  • prezydent Karol Nawrocki (10,5 proc.),
  • szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (5,2 proc.),
  • przewodniczący partii Razem Adrian Zandberg (2,7 proc.),
  • były prezydent Andrzej Duda (1,7 proc.),
  • współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (1,4 proc.),
  • lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun (1 proc.) 
  • marszałek Sejmu Szymon Hołownia (0,4 proc.).

Ankietowani odpowiadali na pytanie - "Kto Pana/Pani zdaniem jest obecnie najbardziej skutecznym politykiem w Polsce?". 14 proc. badanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

 

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 13–16 sierpnia metodą CATI/CAWI (wywiadów telefonicznych/wywiadów internetowych) na próbie 1000 osób.

Sondaż partyjny. KO z niewielką przewagą

We wtorek opublikowano także sondaż partyjny. Wynika z niego, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę do urn udałoby się 56 proc. badanych.

 

Z badania wynika, że wygrałaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 28,5 proc. Drugie miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,3 proc. Różnica między wynikami mieści się w graniach błędu statystycznego.

 

Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja z wynikiem 14,4 proc. -, o 2,4 pkt proc. mniej niż w badaniu z czerwca. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica, która mogłaby liczyć na 8,1 proc. głosów, czyli o 2 pkt proc. więcej niż wynikało to z poprzedniego sondażu.

 

Badanie przeprowadził dla Onetu Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS 29 i 30 sierpnia na ogólnopolskiej próbie 1069 osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).

WIDEO: "Byłem wtedy na wieży". Pułkownik o katastrofie samolotu F-16 w Radomiu
Aldona Brauła / polsatnews.pl
DONALD TUSKJAROSŁAW KACZYŃKIKAROL NAWROCKIPOLSKASŁAWOMIR MENTZEN

