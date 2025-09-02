Paweł Szefernaker w "Gościu Wydarzeń"
Polska
Paweł Szefernaker w programie "Gość Wydarzeń"
Podczas wtorkowego wydania "Gościa Wydarzeń" Bogdan Rymanowski porozmawia z szefem gabinetu prezydenta Pawłem Szefernakerem. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsacie News, Wydarzeniach24 oraz na polsatnews.pl i interia.pl.
W drugiej części programu Bogdan Rymanowski porozmawia z byłym charge d'affaires Polski na Białorusi Witoldem Juraszem.
Pozostałe odcinki programu "Gość Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.Czytaj więcej