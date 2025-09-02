Już w najbliższą sobotę, 6 września, o godzinie 9:00 na antenie Polsat News zadebiutuje nowy autorski program Doroty Gawryluk - "Kalejdoskop Wydarzeń". To magazyn, w którym prowadząca w subiektywny sposób skomentuje najciekawsze wydarzenia mijającego tygodnia.

Formuła programu zakłada rozmowę z zaproszonym gościem, który wspólnie z Dorotą Gawryluk będzie komentował wybrane tematy.

- W "Wydarzeniach 18:50" przekazuję widzom suche, sprawdzone informacje - bez emocji, bez komentarza. "Kalejdoskop Wydarzeń" ma być bardziej swobodny. To sobotni poranek, kawa i rozmowa z kolegą po fachu, więc naturalnie pojawi się tu więcej refleksji i swobody. Zaprosiłam do współpracy Jana Wróbla (nauczyciel i publicysta). Mam nadzieję, że stworzymy udany, medialny duet - podkreśla Dorota Gawryluk.

"Kalejdoskop Wydarzeń" w soboty o 9:00 w Polsat News

"Kalejdoskop Wydarzeń" to nowa propozycja w weekendowej ramówce Polsat News, łącząca powagę tematów z lżejszą, publicystyczną formułą.

A to nie koniec zmian. Jak informowaliśmy wcześniej, w najbliższy weekend zadebiutuję jeszcze dwa nowe programy na nasze antenie.

W sobotę 6 września o godzinie 19:50 widzowie Polsat News będą mogli śledzić telewizyjną odsłonę popularnego podcastu "Polityczny WF". Program pod nazwą "Polityczny WF z gościem".

Nowości w Polsat News. Poznaj szczegóły

To ponad 40-minutowa rozmowa prowadzona przez Piotra Witwickiego, dyrektora Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat, oraz Marcina Fijołka, prowadzącego "Graffiti" i reportera "Wydarzeń". Gospodarze wraz z zaproszonym gościem komentują bieżące wydarzenia polityczne, odsłaniają kulisy życia publicznego i analizują zjawiska, które kształtują krajową scenę polityczną.

Z kolei w niedzielę o godzinie 17:30 dziennikarze Polsat News i Interii, w programie "Z drugiej strony", odsłonią kulisy, zdradzą niedyskrecje i pokażą szerszy obraz wydarzeń. Bo polityka ma wiele wymiarów. To, co trafia na pierwsze strony gazet i do głównych wydań serwisów, to zaledwie wierzchołek góry lodowej.

red. / polsatnews.pl