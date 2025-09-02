Nie żyje Graham Greene - jeden z pierwszych rdzennych aktorów, którzy zrobili karierę w Hollywood. Zasłynął rolami w filmach "Tańczący z wilkami", "Zielona mila" oraz "Zmierzch". W ostatnich miesiącach walczył z chorobą. Miał 73 lata.

Graham Greene zmarł po długiej chorobie. Informacje o śmierci potwierdził menadżer aktora Gerry Jordan. "Z głębokim smutkiem ogłaszam spokojne odejście wielokrotnie nagradzanego, legendarnego kanadyjskiego aktora Grahama Greene’a" - przekazał Gerry Jordan w oświadczeniu dla CBC News.

Dla portalu Deadline wypowiedział się z kolei agent aktora Michael Greene (zbieżność nazwisk jest przypadkowa). - Był wspaniałym człowiekiem o wielkiej moralności, etyce i charakterze i będzie nam go już zawsze brakowało. Wreszcie jest wolny - powiedział.

Greene urodził się w 1952 roku w Ontario w Kanadzie, na terenie rezerwatu "Sześciu Narodów Wielkiej Rzeki". Zanim zaczął karierę aktorską pracował dorywczo m.in. jako technik zespołów rockowych oraz hutnik. W latach 70. zaczął występować na deskach brytyjskich teatrów.

Po raz pierwszy na ekranie pojawił się w 1979 roku w serialu "The Great Detective" przygotowanym dla stacji CBC. Cztery lata później zadebiutował na wielkim ekranie, w filmie "Running Brave". Prawdziwym przełomem w jego karierze był film "Tańczący z wilkami", gdzie zagrał u boku Kevina Costnera. Rola szamana Kopiącego Ptaka (Ziŋtká Nagwáka) przyniosła mu nominację do Oscara i otworzyła przed nim bramy Hollywood.

Później wystąpił w takich głośnych filmach jak "Maverick" z Melem Gibsonem i Jodie Foster, "Szklana pułapka 3" z Brucem Willisem, "Zielona mila" z Tomem Hanksem, "Saga Zmierzch" z Kristen Stewart i Robertem Pattinsonem, a także "Gra o wszystko" z Jessicą Chastain, Idrisem Elbą i Kevinem Costnerem.

Wystąpił także w kilkudziesięciu serialach m.in. "The Last Of Us", "Riverdale" czy "Tulsa King". Wkrótce premierę będzie miał film "Ice Fall", w którym Greene zagrał jedną z głównych ról. Użyczył także głosu w grze "Red Dead Redemption 2".

Aktor miał żonę Hilary Blackmore, córkę Lilly Lazare-Greene i wnuka Tarlo.

W czerwcu 2008 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa prawa na kampusie Uniwersytetu Wilfrid Laurier w Brantford. W 2015 roku został odznaczony Orderem Kanady. W 2025 roku przyznano mu odznaczenie Lifetime Artistic Achievement Award.

Graham Greene pochodzi z ludu Oneidów, którzy zamieszkują Nowy Jork i Wisconsin w USA oraz Ontario w Kanadzie. Jest uznawany za jednego z pierwszych rdzennych aktorów, którzy zrobili karierę w Hollywood.