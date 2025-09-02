Nadzieja dla seniorów. Ogromna podwyżka renty wdowiej

Renta wdowia to długo wyczekiwane świadczenie przez osoby uprawnione. Choć pierwsze wypłaty nie spełniły w pełni oczekiwań, możliwe, że w najbliższych latach świadczenie wyraźnie wzrośnie.

Idea renty wdowiej jest następująca: uprawniona do niej osoba może otrzymywać 100 proc. swojego świadczenia (np. emerytury) oraz 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Można też odwrócić te proporcje, jeżeli jest to korzystniejsze dla beneficjenta. Niebawem to rozwiązanie czekają niemałe zmiany.

Renta wdowia 2026 i 2027. Warianty podwyżek

Świadczeniobiorcy mogą szykować się na podwyżkę w marcu 2026 r. Jest ona związana z waloryzacją rent i emerytur. Wiadomo już, że propozycja rządu zakłada wskaźnik wysokości 4,9 proc. W takim przypadku, jeśli ktoś pobiera np. bazowo 3000 zł i przysługuje mu po śmierci żony lub męża 375 zł dodatku, zacznie uzyskiwać 3540,38 zł brutto.

Zdecydowanie większy skok nadejdzie 1 stycznia 2027 r. Wtedy to odsetek drugiego świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc. Dla hipotetycznego emeryta, który dostaje 2500 zł brutto i ma prawo do renty rodzinnej wynoszącej 2000 zł brutto, oznaczałoby to 3000 zł zamiast obecnych 2800 zł (500 zł zamiast 300 zł dodatku). Różnica to 200 zł miesięcznie.

ZOBACZ: Renta wdowia do poprawki? "Niesprawiedliwość społeczna"

Inny przykład to 2800 zł brutto emerytury z prawem do 2200 zł po nieżyjącym małżonku. Obecnie zbieg świadczeń pozwala na uzyskiwanie 3130 zł. Podobne liczby za dwa lata przełożą się na 3350 zł, czyli wzrost o 220 zł.

Jeśli z kolei senior aktualnie ma rentę rodzinną 3750 zł i własną emeryturę sięgającą 3200 zł, po przyznaniu renty wdowiej pobiera 4230 zł brutto. Od 2027 r. taka sama konfiguracja przełoży się na 800 zł dodatku i łącznie 4550 zł co miesiąc. To skok o 320 zł. Nie ostatni, bo również na początku 2027 r., w marcu, dojdzie oczywiście do corocznej waloryzacji.

Kryteria związane z rentą wdowią

Wspomniana prognozowana waloryzacja na poziomie 4,9 proc. wiąże się też z automatyczną zmianą w kryteriach dotyczących tej formy wsparcia. Otóż jest ono ograniczone progiem wysokości potrójnej minimalnej emerytury. Od marca 2026 byłaby to kwota, równa 5912,94 zł brutto.

ZOBACZ: Emerytury niższe niż koszt znaczka? Ministerstwo ma plan

Ponadto pozostałe założenia programu zakładają, że beneficjent:

osiągnął wiek emerytalny (65 lat u mężczyzn, 60 u kobiet)

uzyskał prawo do renty po nieżyjącym partnerze nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55. (kobiety) lub 60. (mężczyźni) roku życia

nie zawarł nowego małżeństwa

do śmierci żony lub męża pozostawał z nią albo nim we wspólności małżeńskiej

ZUS podaje dane. Wielkie zainteresowanie nowym programem

Renta wdowia cieszy się dużym zainteresowaniem seniorów. Zgodnie z informacjami ZUS z sierpnia, złożono w jej sprawie ponad milion wniosków. Dodatkowe środki przyznano ponad 755 tys. osobom. Niemal 94 tys. otrzymało negatywną decyzję. Statystyki wskazują, że beneficjent pozyskuje średnio ok. 354 zł.

Najczęściej korzystają kobiety (88 proc. wnioskujących), niemal trzy czwarte chętnych jest w wieku od 71 do 90 lat.

red. / polsatnews.pl