Mówił o wizycie Sikorskiego w USA, nagle wyciągnął zdjęcia. "Tępa propaganda"

- Chciałbym zwrócić uwagę na zdjęcie, którym w jednej ze stacji zilustrowano obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej w Berlinie - mówił rzecznik MSZ. Paweł Wroński zaprezentował fotografię, na której widać pracownika niosącego wieniec. - W rzeczywistości w obchodach uczestniczyli polscy i niemieccy politycy. Trzeba nie mieć poczucia przyzwoitości, żeby robić tak tępą propagandę - ocenił.

Rzecznik MSZ Paweł Wroński w trakcie konferencji prasowej przedstawił plan wizyty Radosława Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych. Minister spraw zagranicznych spotka się w Miami z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Następnie obaj politycy wezmą udział w uroczystości wręczenia Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy przedstawicielce kubańskiej opozycji.

"Chciałbym sprostować". Rzecznik MSZ odpowiada Morawieckiemu

- Chciałbym sprostować jedną informację. Były premier Mateusz Morawiecki powiedział, że minister Sikorski jedzie na wydarzenie związane z kubańską opozycją mając nadzieję, że będzie tam Marco Rubio i uda mu się go złapać za rękaw. Otóż nie. Jest to wydarzenia w Miami organizowane przez stronę polską, odbywa się w 45. rocznicę powstania Solidarności, a które swoją obecnością zaszczyci sekretarz stanu Marco Rubio - wyjaśnił Wroński.

Rzecznik MSZ podczas konferencji prasowej zaprezentował również kilka fotografii z obchodów 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Berlinie.

"Tępa propaganda". Rzecznik MSZ o zdjęciach z obchodów w Berlinie

- Chciałbym zwrócić uwagę na to zdjęcie, które w jednej ze stacji telewizyjnych obrazuje obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej w Berlinie. Tym zdjęciem zilustrowano obchody, stwierdzono, że tak to wygląda. Natomiast w rzeczywistości w obchodach uczestniczyli polscy i niemieccy politycy, były one współorganizowane przez polską ambasadę - tłumaczył Wroński.

Na wspomniany przez rzecznika MSZ zdjęciu, które miało być rzekomo wykonane podczas obchodów, widać mężczyznę w krótkich spodniach, niosącego wieniec. Najpewniej była to osoba, która dostarczała kwiaty na miejsce, a oficjalne uroczystości rozpoczynały się później.

- Trzeba nie mieć poczucia przyzwoitości wobec tej rocznicy i wobec ofiar, żeby z czegoś takiego robić tak tępą propagandę. Niestety to zdjęcie ukazywało się, gdy trwały obchody i nadal jest rozsyłane przez niektórych polityków - zauważył rzecznik MSZ.

- Przez litość nie wymieniam nazwy stacji telewizyjnej, która coś takiego propaguje - dodał Wroński.