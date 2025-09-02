Ministerstwo reaguje na słowa Brauna. Będzie wniosek o uchylenie immunitetu

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że w środę zostanie złożony wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna. Decyzja dotyczy śledztwa ws. kłamstwa oświęcimskiego, jakiego miał dopuścić się eurodeputowany. - Żyjemy w Polsce. Wiemy, co to Auschwitz-Birkenau - podkreślił szef MS.

W komunikacie na platformie X resort sprawiedliwości podkreślił: "Nie będziemy patrzeć bezczynnie, jak ktoś próbuje zakłamywać tragiczną historię Narodu Polskiego". Wypowiedział się także minister Waldemar Żurek, który przekonywał, że Polacy znają prawdziwą historię kraju i tego, co działo się w nim podczas drugiej wojny światowej.

- Wszystkich nas zbulwersowała sytuacja, która pojawiła się w mediach, że tak zwane śledztwo w sprawie kłamstwa oświęcimskiego, którego miał dopuścić się eurodeputowany Braun, po pierwsze - toczy się ślamazarnie, po drugie - że ma się tam udowadniać istnienie komór gazowych - powiedział prokurator generalny na nagraniu załączonym do wpisu ministerstwa.

Dodał, że w Polsce "wiemy, co to było Auschwitz-Birkenau". - Dzisiaj rozmawiałem z prowadzącym to śledztwo, który zaprzeczył, że toczyło się ślamazarnie i zaprzeczył także temu, że udowadnia istnienie komór - przekazał.

Immunitet Grzegorz Brauna może zostać uchylony

Ze słów Żurka wynika, że stosowne oświadczenie w tej sprawie wyda prokuratura. - Ale dla was mam informację. Już jutro ma zostać złożony formalny wniosek o uchylenie immunitetu eurodeputowanemu - dodał. Wniosek ten zostanie skierowany najpierw do Prokuratury Krajowej, a następnie do Europarlamentu.

Śledztwo w sprawie publicznego zaprzeczania przez Grzegorza Brauna zbrodniom ludobójstwa popełnionym w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i obozie zagłady KL Auschwitz-Birkenau wszczął w połowie lipca pion prokuratorski Instytutu Pamięci Narodowej. Chodzi o wypowiedź europosła, który 10 lipca w radiu Wnet zakwestionował dokonywanie ludobójstwa w komorach gazowych.

Wszczęcie postępowania karnego przez pion śledczy IPN nastąpiło po rozpoznaniu zawiadomień złożonych w tej sprawie przez posłankę Lewicy Annę Marię Żukowską, dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dr. Piotra Cywińskiego, prezesa Fundacji Basta Bartosza Staszewskiego, a także po analizie materiałów z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ, która prowadziła czynności sprawdzające wypowiedzi Brauna.

Zgodnie z art. 55 ustawy o IPN: Kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom, m.in. nazistowskim i komunistycznym, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Seria wniosków przeciwko Grzegorzowi Braunowi

W drugiej połowie lipca Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Braunowi w sprawie siedmiu czynów m.in. w związku ze zgaszeniem przez niego świec chanukowych w Sejmie w 2023 r. Postępowanie karne w tej sprawie umożliwiło uchylenie Braunowi w maju br. przez Parlament Europejski immunitetu europosła.

Do PE zostały skierowane wobec Brauna dwa kolejne prokuratorskie wnioski o uchylenie immunitetu. Pierwszy z nich, przekazany do PE na początku czerwca br., związany jest z wydarzeniami z 16 kwietnia, gdy Braun - wówczas kandydat w pierwszej turze wyborów prezydenckich - próbował dokonać "zatrzymania obywatelskiego" ginekolożki w szpitalu w Oleśnicy, wykonującej tam legalne aborcje.

Zarzuty prokuratury wobec Brauna - po ewentualnym uchyleniu immunitetu - mają dotyczyć m.in. bezprawnego pozbawienia wolności lekarki, naruszenia jej nietykalności cielesnej (poprzez popychanie i przytrzymywanie rękoma), znieważenia słownego, a także pomówienia jej o działania mogące podważyć zaufanie do zawodu lekarza.

Natomiast w lipcu br. do PE wystosowano kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi w związku z postępowaniami dotyczącymi: zniszczenia w czerwcu 2025 r. w holu głównym Sejmu wystawy poświęconej społeczności LGBT+, pomówienia w kwietniu 2025 r. w czasie telewizyjnej debaty kandydatów na prezydenta organizatorów akcji społecznej "Żonkile", upamiętniającej wybuch powstania w getcie warszawskim oraz kradzieży w kwietniu 2025 r. flagi Ukrainy z Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej i kradzieży w maju 2025 r. flagi Unii Europejskiej z holu Ministerstwa Przemysłu w Katowicach.